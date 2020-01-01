سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 03:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

علماء يحذرون: الإنسان يأكل بلاستيك مصغر بحجم بطاقة الائتمان كل أسبوع

الأربعاء، 01 يناير 2020 09:00 م
علماء يحذرون: الإنسان يأكل بلاستيك مصغر بحجم بطاقة الائتمان كل أسبوع البلاستيك
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

البلاستيك من أكثر الأشياء التى تسبب العديد من الأمراض وفقاً لأحدث الدراسات، وتم اكتشاف قطع مجهرية من البلاستيك في أكثر المناطق النائية، من أعماق المحيط إلى الجليد في القطب الشمالي، لكن هذه المواد البلاستيكية الدقيقة تدخل أجسامنا أيضًا ، من الماء المليء بالبلاستيك الذي نشربه والحياة البحرية التي نستهلكها كغذاء.

,أوضحت وكالة "رويترز" استهلاكنا للبلاستيك على مدار فترات زمنية مختلفة ، استنادًا إلى النتائج المستخلصة من تقرير الصندوق العالمي لحماية الطبيعة في وقت سابق من هذا العام.

البلاستيك
البلاستيك

 

جمعت الدراسة بيانات من أكثر من 50 دراسة حول ابتلاع البلاستيك الجزئي - المعرَّفة على أنها جزيئات بلاستيكية يقل حجمها عن خمسة ملليمترات.

وتُعد الصور مثالًا مروعًا على كمية البلاستيك التي نتناولها دون معرفة ذلك - ومعدل الابتلاع يمكن أن يزداد سوءًا دون إجراء حكومي.

 

في الاسبوع
 

كل أسبوع ، نستهلك حوالي 2000 قطعة صغيرة من البلاستيك، وهذا يعادل 5 جرامات ، وهو نفس حجم بطاقة الائتمان ، ونفس الوزن مثل غطاء زجاجة بلاستيكية.

البلاستيك
البلاستيك

 

ووفقًا لدراسة الصندوق العالمي للطبيعة ، يمكن أن يستهلك الشخص العادي 1769 جزءًا من البلاستيك أسبوعيًا من الماء وحده.

ووجدت الدراسة أيضًا أن 182 جزئ يتم استهلاكه من خلال المحار ، و 11 من الملح أسبوعيًا.

كل شهر
 

خلال شهر ، نستهلك 21 جرامًا من البلاستيك، وعلى الرغم من أن هذا قد لا يبدو كثيرًا، إلا أن هذا البلاستيك يتزايد بمرور الوقت، وما زال العلم لم يثبت بعد تأثير ابتلاع البلاستيك الجزئي والنانوي على صحة الإنسان.

وقال تافا بالانيسامي من جامعة نيوكاسل الأسترالية ، الذي عمل في دراسة الصندوق العالمي للطبيعة: "كل ما نعرفه هو أننا نستوعبه وأن لديه القدرة على التسبب في التسمم، وهذا بالتأكيد سبب للقلق".

 

 

 


البلاستيك

بلاستيك

اضرار البلاستيك

بلع البلاستيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق حصاد "قصب السكر" فى الأقصر اليوم.. وتوريد المحصول لمصنع أرمنت

انطلاق حصاد "قصب السكر" فى الأقصر اليوم.. وتوريد المحصول لمصنع أرمنت

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص بمصر "صور"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص بمصر "صور"

لجان داخلية هامة بالهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على اختصاصاتها

لجان داخلية هامة بالهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على اختصاصاتها

قانون حماية البيانات الشخصية يٌحدد مهلة لتوفيق المخاطبين بأحكامه أوضاعهم

قانون حماية البيانات الشخصية يٌحدد مهلة لتوفيق المخاطبين بأحكامه أوضاعهم

الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة