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ضبط أدوية منتهية الصلاحية وألبان مدعمة في حملة على الصيدليات ببني سويف

الأربعاء، 01 يناير 2020 10:52 م
ضبط أدوية منتهية الصلاحية وألبان مدعمة في حملة على الصيدليات ببني سويف الأدوية المضبوطة
بني سويف أيمن لطفي

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 ضبطت مديرية الصحة ببنى سويف بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية الأمن مجموعة من  الأدوية المهربة و منتهية الصلاحية، علاوة على   ألبان مدعمة  داخل عدد من  الصيدليات، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف وبإشراف من الدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة ببني سويف، والدكتورة دعاء رمضان مديرة إدارة الصيدلة بالمديرية.

وأوضح بيان صحفي أن  الحملة التي شارك في تنفيذها مساء اليوم الأربعاء دكتورعبدالرحمن  محمد صابر مدير التفتيش الصيدلي بالمديرية و العقيد دكتور  محمد محفوظ رئيس مباحث التموين أسفرت عن ضبط أدوية خاصة بالتأمين الصحي و عينات مجانية، في صيدليات بمدينة بني سويف العاصمة وبعض المراكز  الإدارية بالمحافظة وتم التحفظ على المضبوطات  وتحرير المحاضر اللازمة للصيدليات المخالفة، لعرضها  على النيابة العامة.    

وفي نفس الصدد أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على أهمية الاستمرار في الخطة الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية الطبية المجانية، وتوسيع نطاقها الحغرافي ،بهدف تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بكافة قرى ومراكز ومدن المحافظة، ضمن جهود  الحكومة  في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "،ومن خلال التعاون، والتنسيق مع الجهات المختلفة والمجتمع المدني والدعم المستمر المقدم من وزارة الصحة بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 


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