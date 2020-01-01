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صور.. نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ميدانى روكسى وتريومف بمصر الجديدة

الأربعاء، 01 يناير 2020 08:00 م
صور.. نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ميدانى روكسى وتريومف بمصر الجديدة نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ميدانى روكسى وتريومف
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ، أعمال دهان العقارات والتى تتم بميدان تريومف بحى مصر الجديدة ، في منطقة روكسى ، وذلك فى إطار خطة تجميل ميادين محافظة القاهرة وتطوير وتوسعة الشوارع ، حيث تابع نائب المحافظ أعمال طلاء الواجهات وزراعة الحدائق بشارع الحجاز وميدان روكسى  .

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن الأعمال الجارية تتم بالجهود الذاتية بمشاركة السكان ضمن مبادرة إعادة طلاء الواجهات بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأضاف أن أعمال الزراعة بمصر الجديدة، والتى تقوم بها إدارة الحدائق والتجميل بالمحافظة بشارع الحجاز وميدان روكسي، مستمرة وذلك لإضافة لمسة جمالية لشوارع الحى ، مشيرا إلى أنه تم بدء رصف شارع البترول ورفع كفاءته بحى السلام أول، وذلك بعد الانتهاء من أعمال حفر توصيل المرافق لمترو الأنفاق، مشيرا إلى أن المحافظ يتابع بشكل دورى أعمال التطوير الجارية بحى مصر الجديدة .

ويأتى تطوير ميدان روكسى والخليفة، ضمن خطة المحافظة لتطوير ميادين العاصمة حيث شملت أعمال تطوير ميدان روكسى للحفاظ على المبانى التراثية وإعادة صيانتها وترميمها وأيضا تنظيم حركة المشاة فى الميدان لتفادى الزحام، مع عمل التعديلات المرورية اللازمة للمساهمة فى تحقيق سيولة مرورية بكافة محاور مصر الجديدة.

وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، على الشركة المنفذة لأعمال التطوير التى تتم تحت إشراف مديرية الطرق والكبارى بسرعة الانتهاء من الجزر الوسطى والمسطحات الخضراء وأعمال التشجير، وكذلك رفع كفاءة الرصف والإنارة، والانتهاء من أعمال الرصف طبقًا للجدول الزمنى والالتزام به مع رفع المخلفات أولًا بأول ، و ذلك خلال تفقده أعمال توسعة وتطوير ميدان روكسي وأعمال النظافة نتيجة أعمال التوسعة وجارى المتابعة .

 

 
أعمال تطوير بمصر الجديدة (1)
أعمال تطوير بمصر الجديدة 

أعمال تطوير بمصر الجديدة (2)
أعمال تطوير بمصر الجديدة 

أعمال تطوير بمصر الجديدة (3)
أعمال تطوير بمصر الجديدة 

 


مصر الجديدة

ميدان روكسي

القاهرة

تطوير مصر الجديدة

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