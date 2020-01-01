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صور.. حملات لرفع الإشغالات بشرق مدينة نصر وإزالة أشكاك مخالفة

الأربعاء، 01 يناير 2020 07:54 م
صور.. حملات لرفع الإشغالات بشرق مدينة نصر وإزالة أشكاك مخالفة رفع الإشغالات بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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قاد اللواء مجدى الوصيف رئيس حى شرق مدينة نصر ، بالقاهرة ، فريق العمل الميداني فى اعمال النظافة وإزالة الإشغالات و المخالفات التى تعوق حركة المارة و تشوه المظهر العام للشوارع والميادين و المناطق السكنية، وشملت الحملة رفع الاشغالات " كشك" من شارع عبدالعزيز عيسى بالمنطقة التاسعة والتنبيه على أصحاب الأكشاك بأنه سيتم إلغاء الترخيص والإزالة حال تكرار المخالفة٠

 

كما أسفرت الحملة عن رفع اشغالات الباعة جائلين أمام التأمين الصحى بشارع الطيران ، وفى امتداد ابو داود الظاهرى بالمنطقة الحادية عشر ، و رفع اشغالات الكافيهات خلف مسرح مدينة نصر بالمنطقة الثانية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة كشك مخالف بشارع امتداد حسن الشريف بالجزيرة الوسطى أسفل الضغط العالى بمنطقة الوفاء والامل .

 

وبالمرور بواسطة إدارة البيئة بالحى تبين وجود مخالفات بيئية فى بعض المنشآت وتم تحرير انذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وارسالها إلى النيابة العامة ، كما تم متابعة ورصد أعمال النظافة وأعمال متعهدى الجمع السكنى وتجريد الأتربة فى مناطق متفرقة بالحى .

إصلاح كسر ماسورة مياه ورفع الإشغالات بحى الزيتون

وقاد اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون حملة مكبرة شملت إزالة مبانى مخالفة بعقار بتقسيم ماهر ،  والقيام بحملة لرفع إشغالات الطريق بشوارع سليم الاول – وسنان ، و تم ضبط التكاتك المخالفة بشوارع سنان - سليم الاول ، و إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع جسر السويس ، و إزالة سلم أعلى الرصيف والحواجز الاسمنتية أمام عقار بشارع العزيز بالله ، وغلق وتشميع المحلات المدارة بدون ترخيص ورفع إشغالات شارع الوقاد ، وجاءت الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحى وقسم شرطة الزيتون .

رفع الإشغالات بالقاهرة (1)
رفع الإشغالات بالقاهرة 

رفع الإشغالات بالقاهرة (2)
رفع الإشغالات بالقاهرة 

رفع الإشغالات بالقاهرة (3)
رفع الإشغالات بالقاهرة 

 


الاشغالات

القاهرة

الزيتون

شرق مدينة نصر

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