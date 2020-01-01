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شاهد.. "مباشر قطر" تعرض رسالة طفل قطرى تعرض للتعذيب على يد مافيا تميم

الأربعاء، 01 يناير 2020 07:48 م
شاهد.. "مباشر قطر" تعرض رسالة طفل قطرى تعرض للتعذيب على يد مافيا تميم المافيا القطرية ترتكب جرائم فى حق أطفال الشعب القطرى
أيمن رمضان

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قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن المافيا القطرية ترتكب جرائم مروعة فى حق أطفال الشعب القطرى، وتمارس ضدهم جرائم بشعة وتعذبهم لفترات طويلة إلى جانب تهديد ذويهم المعارضين لممارسات النظام، وتابع:"بينما يتحدث النظام القطرى عن رفاهية شعبه فى عهد أمير الإرهاب تميم بن حمد يأتى الواقع ليعكس نظام مؤلم يبطش بشعبه ولا يرحم حتى الأطفال، حيث لم يكتفى النظام بالثمن الذى يدفعه المعارضون للنظام من أعمارهم فلجأوا لتهديدهم بأبنائهم".
 
 
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن تقارير حقوقية كشفت مؤخراً أن السلطة القطرية أرتكبت جرائم مروعة ضد الأطفال ومن بين هذه الجرائم الترويع والحبس الأنفرادى والتعذيب لفترات طويلة، إلى جانب الاختفاء القسرى لفترة تجاوزت سبع اشهر لبعض الأطفال ما يدل على أن تجاهل تام لحقوق الأطفال.
 
وأشار التقرير إلى أن حصلت على رسالة من أحد الأطفال القطريين الذين تعرضوا للتعذيب على يد مافيا تميم بن حمد، قال خلالها: "أكتب لكل من يرى الحياة من منظور العدل والحق والإنصاف ولكل أب قدوة فى هذا العالم ماذا سيكون موقفك عندما يهجر أبنك من وطنه ومازال المهد..لكل أم حنون فى هذا العالم ماذا سيكون موقفك عندما ترضعين ابنك حليب بطعم الذل والجوع ..مع الأسف عندما يشكل الطفل خطر على نظام الحمدين فسيكون الإسقاط والإبعاد من أرض الوطن هو الحل المناسب ليكون عبرة لكل طفل يحاول أن يكون برئ".
 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى قطر، والتى من المفترض تدافع حقوق الإنسان والطفل فى قطر عى التى تتآمر على الشعب القطرى وتصدر بيانات مزيفة تخالف وتناقض الواقع المرير الذى يعيشه أبناء قطر وعلى رأسهم ابناء وأطفال قبيلة الغفران القطرية، التى مارس النظام القطرى كافة اشكال القمع والأضطهاد ضدها.
 

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