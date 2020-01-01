رسمياً..نتنياهو يطلب من الكنيست منحه حصانة ليفلت من المحاكمة وتهم الفساد

كتب- هاشم الفخرانى

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، وزعيم حزب "الليكود" اليميني، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، انه سيطلب حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية في قضايا الفساد الموجهة ضده.

وقال نتنياهو في خطاب له: "سأتوجه الى رئيس الكنيست وأطلب منحي الحصانة، من أجل الاستمرار في قيادة إسرائيل لسنوات عديدة أخرى"، مضيفًا "الحصانة مؤقتة، وأعتزم المثول أمام المحكمة لسحق المؤامرات ضدي".

وفي المقابل، هاجم زعيم تحالف "أزرق- أبيض" المعارض، بيني جانتس نتنياهو بعد الانتهاء من خطابه بدقائق قائلًا: "إنه يوم صعب بالنسبة للدولة ويوم حزين بالنسبة لي أيضًا، نتنياهو يعرف أنه مذنب، تحالف "أزرق- أبيض" سيعمل على إنشاء لجنة في الكنيست من أجل تجنب إعطاء الحصانة للمتهمين".

وتنتهي مهلة الثلاثين يومًا في منتصف هذه الليلة بين الأربعاء والخميس، والتي حصل عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، وزعيم حزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو من أجل إمكانية طلبه للحصانة تعفيه من المثول امام المحاكمة، ضد قضايا الفساد الموجهة ضده بتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة.

ويحق لأعضاء الكنيست الحصول على حصانة من المثول امام القضاء بما يتعلق بعملهم ونشاطهم البرلماني، بشكل أوتوماتيكي مع انتخابهم، لكن ومن اجل الحصول على هذه الحصانة، يتوجب على النائب تقديم طلب للكنيست ويجري التصويت على الطلب وقد يحظى بأغلبية الاصوات وقد يرفض.