حملات مكثفه بأحياء الإسكندرية للقضاء على البناء المخالف

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية ، حملات التصدي لظاهرة البناء المخالف وإيقاف الأعمال ، وذلك حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر بسبب البناء المخالف ،حيث قامت وحدة الإزالة والتدخل السريع ، بحى المنتزه أول ، بفك الشدة الخشبية بشارع مسجد المعز من شارع 16 الملك بالفلكي ، وذلك وفقا لتعليمات حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول باستمرار الحملات للقضاء على هذه الظاهرة وبناء على البلاغ الوارد من المهندسة وفاء حامد سكرتير عام الحى والإدارة الهندسية.

وفى إطار مواصلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الحي بناء علي تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول ، أسفرت حملة قامت بها إدارة المتابعة الميدانية وإدارة إشغال الطريق ،عن إيقاف أعمال صب دور ثانى علوى بالطريق الصحراوي، وتم التحفظ على خلاطة.

و فى نفس السياق شن حى وسط حملة مكبرة لوقف أعمال البناء المخالف ، فك الشدة الخشبية، والتحفظ على طن اسمنت بالعقار الكائن ب 11 شارع حفص ، الإبراهيمية ، و ذلك وفقا لتوجيهات العميد فادي وديع رئيس حي وسط، واستمرارا للتصدي لظاهرة البناء المخالف منذ المهد وفرض القانون ، حيث قام حى وسط بحملة مكبرة لوقف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية بالدور السابع علوي ، كما تم خلال الحملة إيقاف أعمال البناء المخالف ، وفك الشدة الخشبية بالدور السادس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بمشاركة سكرتير عام الحي، وحدة التحفظ، ومفتشي المتابعة بالحي.

كما تم إزالة كافة التعديات من أكشاك ومشاتل مخالفة بحوض ال1000 ببحيرة مريوط بنطاق حي وسط، وشهدت قرى أبيس شرق الاسكندرية ، جهود مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع كفاءة الخدمات بها ، وذلك بعد زيارة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لها ، حيث أصدر المحافظ تعليمات للأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري والعاجل رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع بقرية أبيس الثانية بنطاق حي شرق ورفع كفاءة الخدمات بها ، بعد تأثرها بموجة الطقس السيئ نوة الفيضة الصغرى .

حيث تفقد إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية يرافقه قيادات تنفيذية وفريق إغاثة وفريق حى شرق برئاسة رئيس الحى المهندسة سحر شعبان ، وتم حصر الأسر المتضررة من الأمطار ودعم الأهالي، والتعامل الفورى لرفع المعاناة ، وتم تقديم مساعدات مالية شهرية لنحو 110 أسرة و مواد غذائية متنوعة والحفة غطاء.

وقد شدد على التعامل الفوري والعاجل رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع بالقرية ، ووعد الشريف أهالي أبيس الثانية ،بعدم تكرار تلك التجمعات بهذا الشكل مرة أخرى خلال الندوة القادمة ، مؤكدا العمل على وضع حل نهائي لعدم تكرار ما حدث ، مكلفا رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورئيس حي شرق بالتنسيق مع الجهات المعنية وأهالي القرية لوضع حلول نهائي.