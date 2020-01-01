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فى أول تقرير بـ 2020

جهاز الاتصالات يكشف عن مناطق ضعف الخدمة لشركات المحمول

الأربعاء، 01 يناير 2020 08:47 م
جهاز الاتصالات يكشف عن مناطق ضعف الخدمة لشركات المحمول مصطفى عبد الواحد الثائم باعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

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كشف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن المدن والاحياء التى لا تزال تعانى من مشاكل معايير جودة الخدمات الصوتية لشبكات المحمول، وكذلك المناطق التى ظهر بها تحسن فى تقريره الشهرى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات فى مصر، وبحسب التقرير فإن تم إجرإء إختبارإت جودة الخدمة خلال الشهر الماضى بما يقرب من 23000 كيلوا متر من للمناطق الماهولة بالسكان و المقسمة إلي ما يقرب من 80  مدينة وحى، حيث تمت القياسات بخدمات الصوت و البيانات باجراء الالاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة الي اختبارات خدمات البيانات للمحمول. 
 
وبحسب التقرير تم تقييم جودة الخدمة للصوت و البيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة، حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة، أهمها قياس معدل بدء المكالمات، ومعدل إنقطاع المكالمات، وجودة الصوت، فيما تم تقييم جودة إختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها، وأطهر التقرير إن خدمات البيانات على مستوى مقبول علي جميع الشبكات. 
 
 

وينشر اليوم السابع نتائج شبكات المحمول في المناطق التى لا تزال تعانى من مشاكل جودة الخدمات الصوتية وهى: 

 
 
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد افتتحت في يوليو الماضي، المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، ويأتي افتتاح هذا المركز في إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كافة الاجراءات لضمان حقوق المواطنين في الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والانترنت.
 
والهدف الرئيسي من إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات هو إجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر ويشمل القياس على مستوى الجمهورية 94 منطقة، و70 طريقا رئيسيا، و25 مركزا لتجمعات المواطنين تقاس فيه الخدمات من الداخل كالمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية ذات الكثافة الجماهيرية.
 
كما يهدف المركز إلى تحقيق الشفافية حيث سيتم نشر تقارير شهرية على الموقع الالكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،  وذلك لاطلاع المواطنين والشركات على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات وبما يساعد المواطنين على اختيار أكثر الشبكات تميزاً في المنطقة التي يقطن أو يعمل بها.
 

تقرير جودة الخدمة

شركات المحمول

شبكات المحمول

مناطق ضعف الخدمة

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