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جهاز الاتصالات: نتجه لإصدار أول تقرير لجودة خدمات المحمول بالعام الجديد

الأربعاء، 01 يناير 2020 10:00 م
جهاز الاتصالات: نتجه لإصدار أول تقرير لجودة خدمات المحمول بالعام الجديد المهندس مصطفى عبد الواحد رئيس جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

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قال مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز مستمر باختبارات جودة الخدمة لشركات المحمول الأربعة بجميع مناطق الجمهورية، نافيًا توقف قياسات الخدمة حيث يتم نشر نتائج التقرير بانتظام منذ سبتمبر الماضي ونصدر 3 أنواع من التقارير شهرية وربع ونصف سنوية عبر الموقع الإلكتروني للجهاز.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن الجهاز سيصدر أيضًا أول تقرير للخدمة لشهر يناير 2020، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء المركز القومي لمراقبة أداء شركات المحمول تصل إلى نحو 2.5 مليون دولار.

وافتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في يوليو 2019 المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، ويأتي افتتاح هذا المركز في إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كل الاجراءات لضمان حقوق المواطنين في الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت.

والهدف الرئيسي من إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات هو إجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر ويشمل القياس على مستوى الجمهورية 94 منطقة، و70 طريقًا رئيسيًا، و25 مركزًا لتجمعات المواطنين تقاس فيه الخدمات من الداخل كالمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية ذات الكثافة الجماهيرية.

كما يهدف المركز إلى تحقيق الشفافية حيث سيتم نشر تقارير شهرية على الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لاطلاع المواطنين والشركات على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات وبما يساعد المواطنين على اختيار أكثر الشبكات تميزًا في المنطقة التي يقطن أو يعمل بها.

 

 


جودة الخدمة

جهاز تنظيم الاتصالات

شركات المحمول

اختبارات جودة الخدمة

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