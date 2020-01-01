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جمارك مطار الأقصر تضبط محاولتى تهريب كمية من زيوت الشيش الإلكترونية

الأربعاء، 01 يناير 2020 09:07 م
جمارك مطار الأقصر تضبط محاولتى تهريب كمية من زيوت الشيش الإلكترونية جانب من الضبط
كتب محمود عبد الغنى

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تمكن رجال الجمارك بالوردية الثالثة بمطار الأقصر برئاسة عصام السمان مدير الإدارة من ضبط 3 محاولات تهريب كمية من زيوت الشيش الإلكترونية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاتة وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رحلة رقم 066 كونكشن تم الاشتباه فى الراكبين المدعو  ا . س . م والمدعو ع . ع . م القادمين من الكويت، وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود عمر توفيق فتم تأكيد الإشتباه .

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبهما من عادل كامل مدير الحركة وسعيد رمضان أحمد مدير إدارة الأمن الجمركي وإسماعيل أحمد مأمور جمارك فتبين وجود 18 زجاجة سعة الواحدة 500 مليمتر من زيوت الشيش الإلكترونية و 2 جركن بلاستيك سعة 5 لتر و 2 جركن بلاستيك سعة 1 لتر بهم زيوت الشيش الإلكترونية أيضا مخبأة داخل حقائبهما .

قرر عصام السمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي أرقام 1 و 2 لسنة 2020 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

جانب من الضبط (1)
 
جانب من الضبط (2)

مطار الاقصر

اخبار المطار

جمارك المطار

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