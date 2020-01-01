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تناول الأطفال الحليب كامل الدسم يجعلهم أقل عرضه لزيادة الوزن بنسبة 40%

الأربعاء، 01 يناير 2020 02:00 م
تناول الأطفال الحليب كامل الدسم يجعلهم أقل عرضه لزيادة الوزن بنسبة 40% الحليب كامل الدسم - صورة ارشيفية
كتبت هند عادل

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كشفت دراسة بحثية جديدة أن الأطفال الذين يشربون الحليب كامل الدسم هم أقل عرضة بنسبة 40 ٪ لزيادة الوزن لأنه يجعلهم يشعرون بالشبع أكثرالحليب، ولم تظهر أي من الدراسات أن شرب الحليب قليل الدسم يقلل من خطر الإصابة بالدهون  خاصة عند الأطفال، وذلك وفقا لما استعرضه باحثون كنديون لأكثر من عشرين دراسة عن حليب البقر.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية تشير دراسة إلى أن الأطفال الذين يشربون الحليب كامل الدسم يميلون إلى أن يكونوا أقل نحافة من الصغار الذين يتناولون الحليب المنزوع الدسم، حيث استعرض باحثون كنديون أكثر من عشرين دراسة بحثت في تأثير استهلاك حليب البقر على سمنة الأطفال.

وكان الأطفال  الذين يتناولون الحليب كامل الدسم بانتظام أقل بنسبة 40 % من زيادة الوزن من الذين يشربون الحليب، يعتقد الأكاديميون أن السبب في ذلك هو أن اللبن الذي يحتوي على المزيد من الدهون يجعل الأطفال يشعرون بالشبع لفترة أطول ، مما يعني أنهم يأكلون أقل نتيجة لذلك.

ووفقا لتقرير ديلى ميل قاد العلماء في مستشفى سانت مايكل في تورنتو المراجعة ، التي حللت 28 دراسة من سبع دول مختلفة، شملت النتائج ، التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، بيانات من 21 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين عام واحد و 18 عامًا.

أظهرت إحدى التجارب أن الأطفال الذين شربوا الحليب كامل الدسم كان مؤشر كتلة الجسم به أقل بنسبة 0.72 وحدة من الذين يشربون الخالي من الدسم.

وجاءت الدراسة متوافقة مع إرشادات NHS - بأن الدهون في اللبن توفر السعرات الحرارية للأطفال الصغار وتحتوي أيضًا على فيتامينات أساسية، الحليب الخالي من الدسم هو عندما يتم إزالة كريم الحليب كامل الدسم، شبه المقشود يعني أن نصف الكريم قد تم إخراجه.

الألبان الكاملة الدسم أعلى في الدهون المشبعة ، والتي يُعتقد أنها ترفع مستوى الكوليسترول في الدم ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الشرايين مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

 

 


اللبن

اللبن كامل الدسم

الحلين كامل الدسم

فوائد اللبن كامل الدسم

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