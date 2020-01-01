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تكريم الطالبة أية أشرف الفائزة بالبطولة العربية التاسعة للمضمار

الأربعاء، 01 يناير 2020 10:40 م
تكريم الطالبة أية أشرف الفائزة بالبطولة العربية التاسعة للمضمار جانب من التكريم
الشرقية - إيمان مهنى

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كرم  الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق البطلة الرياضية ،  أية أشرف عبدالرازق الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية،  بنات لحصولها علي ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية خلال مشاركتها  بالبطولة العربية التاسعة للمضمار والبطولة العربية للطريق ومنحها ميدالية تذكارية متمنياً لها دوام التوفيق و التميز في جميع المسابقات المحلية والإقليمية و الدولية.

جاء ذلك بحضور   الدكتورة أمال يوسف عميد كلية التربية الرياضية بنات ،و الدكتورة إيناس سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،  توجه رئيس الجامعة للجميع بالتهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مؤكداً  علي ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة  لجميع الطلاب أصحاب المواهب الرياضية  وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للمشاركة في المسابقات و حصد البطولات و تمثيل الجامعة في المحافل المختلفة بشكل لائق و مشرف.

بينما أوضحت  الدكتور أمال يوسف أن الطالبة أية أشرف قد فازت في البطولة العربية التاسعة للمضمار بالميدالية الذهبية وعدد 3 فضية وعدد 2 برونزية بالإضافة إلي فوزها في البطولة العربية للطريق بالميدالية الذهبية في سباق الكونتر إكيب و الفضية فردي عام  . 

جدير بالذكر أن مصر قد فازت بالبطولة العربية التاسعة للمضمار التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 25 حتي 30 ديسمبر 2019 تحت رعاية الإتحاد العربي للدراجات بمشاركة دول " الإمارات الجزائر- المغرب- السعودية- الأردن -الكويت –مصر-البحرين " ،  بينما أقيمت البطولة العربية للطريق ببرج العرب بمدينة الإسكندرية  وفازت بالبطولة دولة الإمارات.

وفي نفس الوقت ، التقي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية و الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق لبحث سبل تطوير التعاون المشرك بين المحافظة والجامعة وتعزيزالشراكة والأداء في مجالات العمل المتبادلة.

أوضح  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن هذا اللقاء يأتي تدعيماً وإستكمالاً للمسيرة البناءه والتعاون المثمر ما بين المحافظة والجامعة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاع الصحي و شؤن البيئة وخدمة المجتمع والمجالات الأخرى المتعددة.

حرص المحافظ على فتح آفاق جديدة للتعاون مع جامعة الزقازيق في المجالات الرياضية والثقافية لجميع أبناء المحافظة لضمهم في نسيج واحد وإلتحامهم بالدولة وتعزيز هويتهم المصرية ومبادئ الولاء والإنتماء لديهم مؤكد أن الجامعة تمثل بيت الخبرة والعلم.. والداعم الرئيسي لخطط التنمية التي تنفذها المحافظة فى كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة 2030، فضلا عن ما تقدمه من خدمات مجتمعية وإستشارات هندسيه و فنية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 


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