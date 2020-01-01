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تفاصيل دعوى حل مؤسسة معًا لتنمية الشباب لارتكابها مخالفات جسيمة

الأربعاء، 01 يناير 2020 11:55 م
تفاصيل دعوى حل مؤسسة معًا لتنمية الشباب لارتكابها مخالفات جسيمة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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أقامت وزارة التضامن الاجتماعي طعن امام محكمة القضاء بمجلس بمجلس الدولة تطالب بحل مؤسسة معا لتنمية الشباب ، واختصم الطعن رقم 40046 لسنة 73 ، رئيس مجلس ادارة الجمعية ، وطالب بوقف نشاط المؤسسة تمامً.

 

وقال الطعن ، اللجنة المشرفة من وزارة التضامن الاجتماعي فؤجئت اثناء فحص أوراق المؤسسة وفحص أعمالها ، ارتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمة تصطدم بأحكام القانون ويتعارض مع قانون تنظيم الجمعيات الخيرية .

 

ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:

 

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول.

 

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثالثة) تراخيص

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضى والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة فى أية مرحلة كانت كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الرابعة) ضرائب ورسوم

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الملاهي.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الخامسة) البناء والتخطيط العمراني

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: أحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بهما مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى عدا ما تختص به أى دائرة اخرى قرارات وقف وازالة.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة) تعليم

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة. ضم المعاهد الأزهرية. طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التى تختص هذه الدائرة بنظرها. منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السابعة) إزالات

تختص هذه الدائرة بنظر 1- الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية ومقابل التحسين والإعلانات 2- قرارات إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة 3- قرارات ازالة التعدى على اراضى الآثار والأراضى الزراعية والطرق العامة والمرافق

 

 


مجلس الدولة

حل جمعية خيرية

الحوادث

القضاء الإدارى

اجيال الزراعيين

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