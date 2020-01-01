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تعليم الدقهلية 38 ألفا طالب يؤدون امتحان نصف العام السبت

الأربعاء، 01 يناير 2020 08:43 م
تعليم الدقهلية 38 ألفا طالب يؤدون امتحان نصف العام السبت محافظ الدقهلية
فريق المحافظات

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أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه سوف تبدء امتحانات المرحله الابتدائية بالمحافظة ، يوم السبت القادم الموافق 4 يناير، وذلك بدأ للصفوف  الثالث والرابع  والخامس ،من المرحلة الابتدائية  للفصل الأول للعام الدراسي 2019 - 2020  ،وذلك بامتحان اللغة الأجنبية والرياضيات للصف الثالث الابتدائي و مادة اللغة العربية والخط والتربية الإسلامية  للصف الرابع الابتدائي، ومادة الرياضيات والعلوم للصف الخامس الابتدائى  .

وقال  عبد الرؤوف أن عدد المتقدمين للصفوف  تجاوزت الثامنة والثلاثون  ألفا من الطلاب ، و تم الانتهاء من كافه الاستعدادات لاستقبال الطلاب وأنّ الامتحانات ستكون  في مستوى الطالب المتوسط وتم تشكيل  غرف العمليات بكل إدارة و غرفة العمليات المركزية بالمديرية  لاستقبال الشكاوى  ، ومن جانبه  أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية  بمتابعة العملية الامتحانية وإرسال التقارير أولا  بأول وحل المشاكل التى تواجههم  أثناء الامتحانات فورا.

يذكر أن اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جدول الامتحانات، وكلف مديرى الإدارات التعليمية بتكثيف المرور على المدارس للتأكد من الاستعداد التام لإمتحانات الفصل الدراسي الأول ، والالتزام بتنفيذ القرار الوزارى رقم  313 لسنه 2011  وتعديلاته بشأن نظام  التقويم الشامل.

كما اكد على مسئوليه الموجة الأول بالإدارة التعليمية عن الاشراف على تكليف المعلمين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والأمانة لوضع الامتحان تحت إشراف التوجيه، و اكد على ضرورة  سريه الورقة الامتحانية والالتزام التام بالمواصفات المقررة والوزن النسبي لها وفق المعايير التى حددها المركز القومى للتقويم التربوى والامتحانات ومراعاة الابتعاد عن الأمور السياسية والدينية، ووضع نماذج للإجابة تتسم بالمرونة وتتضمن جميع الأفكار والإجابات الممكنة .

 


الدقهلية

تعليم الدقهلية

امتحانات نصف العام

مواعيد امتحان نصف العام

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