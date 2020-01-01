تايلاند تبدأ العام الجديد بحظر على الأكياس البلاستيكية فى المتاجر

رويترز

بدأت تايلاند العام الجديد بحظر على الأكياس البلاستيكية التى تستخدم لمرة واحدة فى المتاجر الكبرى، مواصلة حملة أطلقتها الحكومة وشركات التجزئة تهدف إلى حظر كامل فى 2021 لتقليل النفايات والمخلفات التى يُلقى بها فى البحر،وزاد الوعى العام بخطر مثل هذه النفايات على الحيوانات والبيئة فى العام الماضى بعد سلسلة حوادث عٌثر فيها على حيوانات ميتة وفى أجهزتها الهضمية مواد بلاستيكية.

وقال فاراويت سيلبا أرتشا وزير الموارد الطبيعية والبيئة للصحفيين اليوم الأربعاء "تايلاند كانت مصنفة فى المركز السادس بين أكبر الدول فى العالم التى تلقى النفايات فى البحر".

"على مدار الأشهر الخمسة الماضية، تراجعنا الى المركز العاشر... بفضل التعاون مع الشعب التايلاندي".

وتقول الوزارة إن البلاد خفضت استخدام الأكياس البلاستيكية بمقدار مليارين، أو نحو 5765 طنا، العام الماضى فى المرحلة الأولى من حملة لتشجيع رفض طوعى بين المستهلكين للأكياس البلاستيكية من المتاجر، وقال فاراويت إن الجانب الأكثر صعوبة سيكون الأربعين فى المئة الأخيرة من الأكياس البلاستيكية التى تستخدم فى أسواق الخضروات والفاكهة فى المناطق الريفية.

وأضاف قائلا "لن يكون الأمر سهلا لتغيير طريقة تفكير وسلوك أولئك الناس".