بومبيو يرجئ رحلة خارجية تشمل أوكرانيا للتركيز على الوضع فى العراق

رويترز

أرجأ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الأربعاء زيارة لأوكرانيا حتى يتسنى له التركيز على الوضع فى العراق بعد مهاجمة متظاهرين للسفارة الأمريكية فى بغداد، كان أنصار فصائل عراقية مسلحة تدعمها إيران قد اقتحموا محيط السفارة الأمريكية ورشقوا المبنى بالحجارة فى احتجاجات استمرت يومين. وانسحب المتظاهرون اليوم الأربعاء بعد أن أرسلت واشنطن قوات إضافية وهددت بالانتقام من طهران، وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان إن بومبيو أرجأ رحلة خارجية كانت ستشمل أوكرانيا وروسيا البيضاء وقازاخستان وأوزبكستان وقبرص "لوجود حاجة لبقاء الوزير فى العاصمة واشنطن لمواصلة متابعة الوضع فى العراق وضمان أمن وأمان الأمريكيين فى الشرق الأوسط".

كان بومبيو قد أبلغ شبكة تلفزيون فوكس نيوز مساء أمس الثلاثاء بأن رحلة أوكرانيا ما زالت قائمة.