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باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية

الأربعاء، 01 يناير 2020 07:21 م
باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية عمران خان رئيس وزراء باكستان
أ ش أ

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تبادلت باكستان والهند، اليوم الأربعاء، قوائم المنشآت والمواقع النووية فى إطار إجراءات بناء الثقة وتجنب الحوادث العرضية فى هذا المجال بين البلدين، وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية - فى بيان لها بثته وكالة الأنباء الرسمية - أنها سلمت مسؤول السفارة الهندية بإسلام آباد قائمة المنشآت والمواقع النووية الباكستانية، وذلك وفقاً للاتفاق المبرم بين البلدين فى عام 1988، والذى ينص على ضرورة تبادل المعلومات بين البلدين فى مطلع كل عام ميلادي، ويحظر عليهما إطلاق هجمات على المنشآت النووية للآخر.

وأشار البيان إلى أن مسؤولاً باكستانياً بالسفارة الباكستانية لدى الهند تسلم فى المقابل قائمة الجانب الهندى من السلطات الهندية.

وتجرى عملية تبادل القوائم بشكل متزامن فى كل من إسلام آباد ونيودلهى من خلال سفارة كل بلد فى البلد الآخر، ويأتى تبادل قوائم المنشآت النووية تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين فى 31 ديسمبر عام 1988، والتى تم الالتزام بتطبيقها بشكل مستمر منذ عام 1992، بهدف تبادل قوائم المنشآت والمواقع النووية التى يريد البلدان إدخالها فى نطاق هذه الاتفاقية فى اليوم الأول من كل عام ميلادي.


عمران خان

باكستان

أخبار باكستان

الهند

منشأت نووية

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