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الوقائع المصرية تنشر قرار موافقة جهاز حماية المنافسة على صفقة أوبر وكريم

الأربعاء، 01 يناير 2020 05:12 م
الوقائع المصرية تنشر قرار موافقة جهاز حماية المنافسة على صفقة أوبر وكريم شركتى اوبر وكريم
كتب: مدحت عادل

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نشرت الوقائع المصرية، قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 45 لسنة 2019، بشأن الموافقة على عملية استحواذ شركة أوجوستا أكويزيشن بي.في "شركة مملوكة 100% لأوبر تكنولوجيز إينك" على كافة أصول شركة كار-يم إينك.

وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأحد الماضي، الضوابط المتعلقة بموافقة الجهاز على صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كار-ريم في مصر، نظرا لدور الجهاز فى حماية الأسواق من أية ممارسات احتكارية، وضمان توافر بيئة تنافسية بإزالة عوائق الاستثمار، والحفاظ على الفرص للمستثمرين الحاليين والمحتملين، تَدَخل فى صفقة استحواذ أوبر على كريم، وفي أكتوبر 2018 أصدر الجهاز مجموعة من التدابير والإجراءات.

وفي أكتوبر 2018 أصدر الجهاز مجموعة من التدابير والإجراءات، أما في 7 أبريل 2019 أخطرت الشركتين الجهاز رسميًا بعملية استحواذ أوبر على 100% من أصول شركة كريم، وبدأ الجهاز في دراسته لسوق خدمات نقل الركاب من خلال التطبيقات الإلكترونية، وإجراء عدد من الاستبيانات، والاستماع لكافة الأطراف، وإتاحة حق الرد للشركتين والتواصل مع أجهزة المنافسة في الدول التي سيتم فيها صفقة الاستحواذ.

وانتهى الجهاز بإصدار مجموعة من "الالتزامات والضوابط" لإتمام الصفقة والتي تضمن الحفاظ على حقوق الركاب والسائقين، بوضع حد أقصى لزيادة الأسعار والتزام الشركة بعمولتها من الرحلة، وفتح السوق للاستثمار في قطاع النقل التشاركي.

كما تضمن زيادة الابتكار وتقديم عروض وخدمات جديدة، وإتاحة حق الحصول على قواعد البيانات للعمل بالسوق وإلزام الشركتين بعدم ربط الخدمات ببعضها بطريقة إقصائية.

ويتمتع الجهاز بسلطة قانونية فى فحص الصفقة بموجب المادة 6 من قانون حماية المنافسة، التي تحظر الاتفاقات بين المنافسين التي من شأنها الحد من المنافسة. وذلك وفقًا لقرار التدابير الوقتية الصادر من الجهاز بتاريخ 22 أكتوبر 2018، والذى بموجبه يحظر على الأطراف إتمام الاتفاق قبل الحصول على موافقة الجهاز.


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حماية المنافسة

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استحواذ أوبر وكريم

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