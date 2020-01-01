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المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى روض الفرج

الأربعاء، 01 يناير 2020 08:05 م
المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى روض الفرج مخدر الهروين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين، بتهمة حيازة وترويج مواد مخدرة، حيث ضبط بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه ما فى المنطقة، بالإضافة إلى حيازتهما سلاح نارى " فرد خرطوش"، فى روض الفرج. 
 
كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، تورط عاطلين، فى الاتجار بمخدر الهيروين، وترويجهما وتوزيعهما للمخدر على عملائهما، فى منطقة الزاوية الحمراء.
 
البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج لإلقاء القبض علي،  كلا من "وائل.ع" 33 سنة مسجل خطر، و"صبحى.س" 34 سنة، عاطل، مستقلان سيارة قاموا بإستأجارها و بدون لوحات معدنية، أثناء ترددهما على دائرة القسم، حيث عثر بحوزتهما على المضبوطات من المواد المخدرة " 250 جرام من مخدر الهيروين "و و500 جنيه، و2 هاتف محمول، وسلاح نارى " فرد خرطوش".
 
بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاتهما.
 
فتم اقتيادهم لقسم شرطة روض الفرج لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا للنيابة العامة التى إحالته ما عقب انتهاء التحقيقات إلى محكمة الحنايات، التى قضت عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات.
 
وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط ( عاطلان، مقيميم بدائرة القسم) وبحوزته " كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهما، بلغت 300 جرام، ومبلغ مالى ، هاتف محمول، بقصد الاتجار.
 
وأثمرت الجهود عن ضبط "عامل – مقيم بدائرة القسم"، وبحوزته 30 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 100 جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول، بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

السجن المشدد

اتجار المخدرات

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روض الفرج

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