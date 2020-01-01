سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 03:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المؤبد لتشكيل عصابى بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى الزاوية الحمراء

الأربعاء، 01 يناير 2020 07:59 م
المؤبد لتشكيل عصابى بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى الزاوية الحمراء مخدر الهيروين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المؤبد للاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وتعود تفاصيل الواقعة بعد تلقي ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام كل من السيد.ط  وشهرته  شوشة مسجل خطر بتكوين تشكيل عصابي مع آخرين، وهم كلا كن منعم.ط  عاطل وعباس.م  مسجل خطر  والسابق اتهامه في قضية سرقة في الاتجار وحيازة المواد المخدرة وييعها بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

ومن خلال التحريات، تم التأكد من صحة المعلومات، فتم إعداد الأكمنة وضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين، قبل ترويجها وتوزيعها على عملائه فى المنطقة، وبمواجهة بما أسفرت عنه عملية الضبط، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، لتحقيق أرباح ومبالغ مالية طائلة، من خلال تجارة غير المشروعة.

وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء،  وإعداد الكامنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وبحيازتهم المواد المخدرة  800 جرام من الهيروين المخدر، واقراص الترمادول، برفقة المتهم الأول علي دراجة نارية يستقلها المتهم الثالث، وتم اقتيادهم إلي قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وبمواجهتهم، اعترفوا أن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم بقصد ترويجها وتوزيعها على عملائهم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، والدراجة البخارية لاستخدامها فى توصيل تجارتهم غير المشروعة على زبائنهم، والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنهم، والمبلغ المالي من متحصيلات البيع، واضافوا باتفاقهم فيما بينهمعلى تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج وتوزيع المواد المخدرة على عملائهم في المنطقة،وأن  الاتجار بهدف الربح  السريع.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالتهم النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المؤبد.


السجن المؤبد

اتجار المخدرات

تشكيل عصابى

الزاوية الحمراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق حصاد "قصب السكر" فى الأقصر اليوم.. وتوريد المحصول لمصنع أرمنت

انطلاق حصاد "قصب السكر" فى الأقصر اليوم.. وتوريد المحصول لمصنع أرمنت

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص بمصر "صور"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص بمصر "صور"

لجان داخلية هامة بالهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على اختصاصاتها

لجان داخلية هامة بالهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على اختصاصاتها

قانون حماية البيانات الشخصية يٌحدد مهلة لتوفيق المخاطبين بأحكامه أوضاعهم

قانون حماية البيانات الشخصية يٌحدد مهلة لتوفيق المخاطبين بأحكامه أوضاعهم

الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة