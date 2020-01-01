المؤبد لتشكيل عصابى بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المؤبد للاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وتعود تفاصيل الواقعة بعد تلقي ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام كل من السيد.ط وشهرته شوشة مسجل خطر بتكوين تشكيل عصابي مع آخرين، وهم كلا كن منعم.ط عاطل وعباس.م مسجل خطر والسابق اتهامه في قضية سرقة في الاتجار وحيازة المواد المخدرة وييعها بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

ومن خلال التحريات، تم التأكد من صحة المعلومات، فتم إعداد الأكمنة وضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين، قبل ترويجها وتوزيعها على عملائه فى المنطقة، وبمواجهة بما أسفرت عنه عملية الضبط، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، لتحقيق أرباح ومبالغ مالية طائلة، من خلال تجارة غير المشروعة.

وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، وإعداد الكامنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وبحيازتهم المواد المخدرة 800 جرام من الهيروين المخدر، واقراص الترمادول، برفقة المتهم الأول علي دراجة نارية يستقلها المتهم الثالث، وتم اقتيادهم إلي قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وبمواجهتهم، اعترفوا أن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم بقصد ترويجها وتوزيعها على عملائهم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، والدراجة البخارية لاستخدامها فى توصيل تجارتهم غير المشروعة على زبائنهم، والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنهم، والمبلغ المالي من متحصيلات البيع، واضافوا باتفاقهم فيما بينهمعلى تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج وتوزيع المواد المخدرة على عملائهم في المنطقة،وأن الاتجار بهدف الربح السريع.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالتهم النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المؤبد.