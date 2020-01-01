الحبس سنة لعاطلين بتهمة استعراض القوة وإصابة مواطن بالمرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسبة، بمعاقبة عاطلين بالحبس، وذلك بتهمة استعراض القوة، وحيازة سلاح ناري، وإطلاق أعيرة نارية منه، وإصابة مواطن فى المرج، وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين حازم.ا عاطل و طه. ك عاطل تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري، وقيامه باستخدامه بقصد ستعراض القوة ضد المجني عليه عماد.ق عامل، وإلحاق الأذي باخرين، وذلك بسبب وجود خلافات شخصية بينهما، وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن تفاصيل تلك الواقعة تعود بقيام المتهمين بالاعتداء وضرب المجني عليه، بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية، مما تسبب فى أصابة شقيقه، وذلك وفقا لتقرير الطب الشرعي.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوف مشاجرة بين المجنى عليه واخرين بدائرة قسم المرج، بسبب خلافات شخصية ببنهما، ووجود مصاب بطلق نارى، بعد أن قام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية على المجنى عليهم، وفروا هاربين.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة اامرج، وبصحبتهم قوة أمنية، وتبين من خلال التحريات الاولية، قيام المتهمين بترويع المواطنين، وإصابة المجني عليه، والإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بقصد الثأر والانتقام من المجنى عليه وشقيقه بسبب وجود خلافات شخصية بينهما، واضافا أنهما قررا الانتقام من المجنى عليهما أمام الأهالى فى المنطقة ثأرا لكرامتهما بعد أن قام المجنى عليهما بتاتشتجر معهما.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا للنيابة العامة التى احالتهما لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالحبس لمدة سنة.