سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 03:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يعثر على شبكة أنفاق للإرهابيين بريف إدلب الجنوبى

الأربعاء، 01 يناير 2020 08:03 م
الجيش السورى يعثر على شبكة أنفاق للإرهابيين بريف إدلب الجنوبى أنفاق للإرهابيين فى ريف إدلب
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثرت وحدات من الجيش السورى على شبكة من الأنفاق والخنادق والتحصينات تمتد لعشرات الكيلومترات تصل بين عدد من القرى والمناطق التى كانت تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها، وذلك خلال عملياتها لتمشيط القرى والبلدات المحررة من الإرهاب بريف إدلب الجنوبى.

ذكرت وكالة "سانا" الرسمية أنه خلال تمشيط القرى والبلدات التى حررها الجيش السورى من الإرهاب لرفع مخلفات الإرهابيين من الألغام والمفخخات وتأمين عودة المدنيين إلى منازلهم عثرت وحدات الجيش السورى بقرى الرفة وتل الشيح وأم جلال وغيرها بريف إدلب الجنوبى الشرقى على شبكات من الأنفاق والخنادق والتحصينات الهندسية تمتد لعشرات الكيلومترات حفرتها التنظيمات الإرهابية لتأمين تنقل إرهابييها وتأمين الدعم اللوجستى والاحتماء من ضربات الجيش السورى.

22-2

ولفتت الوكالة إلى العثور بداخل الأنفاق على عدد من قتلى الإرهابيين الذين كانوا يتحصنون بداخلها ويتخذونها منطلقاً لاعتداءاتهم على نقاط الجيش السورى والمناطق الآمنة.

وعثرت وحدات من الجيش السورى أمس خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية بريف إدلب الجنوبى الشرقى على مدافع من عيارات مختلفة وصواريخ (تاو) أمريكية الصنع وطائرات مسيرة وعربة غربية الصنع مخصصة لتنسيق الإشارة والاتصال ومستشفى ميدانى وبنادق آلية وقناصات وذخائر أسلحة رشاشة وجميعها من مخلفات المجموعات الإرهابية.

20-2
 

وأعلنت القيادة العامة للجيش السورى والقوات المسلحة فى الـ 24 من الشهر الماضى تطهير ما يزيد على 320 كيلومتراً مربعاً وطرد تنظيم جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقى.

3-14

الجيش السورى

اخبار سوريا

انفاق للارهابيين

ريف ادلب الجنوبى

الجيش العربى السورى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجيش السورى يعثر على كميات من الأسلحة والذخيرة بريف "إدلب " الجنوبى الشرقى

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 04:23 م

مقتل وإصابة 30 مسلحا خلال تصدى الجيش السورى لهجومين فى إدلب

السبت، 28 ديسمبر 2019 10:21 م

الجيش السورى يتقدم بخطى ثابتة لتحرير إدلب.. القيادة العامة تعلن استعادة 320 كم من المتطرفين.. "دمشق": مصرون على إتمام تطهير المحافظة من رجس الإرهاب ورعاته.. ومضادات الجيش تسقط طائرة مسيرة للإرهابيين بريف حماة

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 01:00 ص

وحدات الجيش السورى تتابع هجومها باتجاه إدلب وسط انهيار التنظيمات الإرهابية

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 04:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قانون حماية البيانات الشخصية يٌحدد مهلة لتوفيق المخاطبين بأحكامه أوضاعهم

قانون حماية البيانات الشخصية يٌحدد مهلة لتوفيق المخاطبين بأحكامه أوضاعهم

الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

اليوم السابع: 12 قرارا فى أول نشاط للحكومة بالعام الجديد

اليوم السابع: 12 قرارا فى أول نشاط للحكومة بالعام الجديد

تأكيدا لانفراد اليوم السابع.. الأهلي يعيد الرئاسة الشرفية للمستشار تركى ال الشيخ.. تشكيل لجنة لمتابعة ملف الاستاد.. بيع وليد أزارو فى السعودية.. ضم صفقات سوبر للفريق الأحمر وتحمل قيمة أى غرامة قد تفرض على كهربا

تأكيدا لانفراد اليوم السابع.. الأهلي يعيد الرئاسة الشرفية للمستشار تركى ال الشيخ.. تشكيل لجنة لمتابعة ملف الاستاد.. بيع وليد أزارو فى السعودية.. ضم صفقات سوبر للفريق الأحمر وتحمل قيمة أى غرامة قد تفرض على كهربا

موجز 6.. إلغاء نظام الممارسة بالكهرباء واستبداله بالعدادات الكودية

موجز 6.. إلغاء نظام الممارسة بالكهرباء واستبداله بالعدادات الكودية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة