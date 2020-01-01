التفاصيل الكاملة لواقعة تعدى طالبة بآداب الإسكندرية على الأساتذة.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

تداول رواد فيس بوك مقاطع فيديو وصور لاعتداء طالبة بالفرقة الثالثة شعبة عبرى بجامعة الإسكندرية على الدكتورة آمال عبد المنعم والدكتورة سميرة عاشور، وهو ما أدانه رواد السوشيال ميديا، واعتبر البعض أنه إساءة وتطاول فى حق أساتذة الجامعة، ووصفوا ذلك السلوك بالخارج، كما طالبوا بضرورة أن يقابل بكل حزم من خلال عقوبات رادعة.

وتظهر الفيديوهات مشادات بين الطالبة كلامية بين الطالبة ودكاترة الكلية، وسط مجموعة كبيرة من العاملين داخل الكلية، كما نفى العديد من الطلاب رواية الطالبة والتى اتهمت الدكتورة بأنها قامت بضربها فى بادئ الأمر.





وتعددت الشهادات من عدد من الطلاب، حيث قالت أمل: "الكلام ده مش صح أبداً، دكتورة آمال دى أنضف واحدة أنا شوفتها فى حياتى والله، دى دكتورة مُحترمة بشهادة باقى الدكاترة، وطُلابها، لو حصل إنها جابت أمن للبنت دى، يبقى أكيد البنت دى عملت حاجة كبيرة أوى أوى أوى، طبعاً الأستاذ صاحب البوست، كل ما حد يدخل يدافع عن الدكتورة، ويشهد بأخلاقها، يمسح الكومنتس، والناس اللى شهدت، قالت إن البنت هى اللى ضربت الدكتورة، فى مكتب د/ سميرة رئيسة القسم، وكمان تعدت بالسب والضرب على د/ سميرة"، وأنا كلمت الدكتورة، وهى قالتلى أن البنت هى اللى مسكتها من رقبتها وقعدت تضرب دماغ الدكتورة فى الحيطة، فى المكتب عند د/سميرة، ومدت إيدها على د/سميرة كمان. وقعلت هدومها، وتصوت وشوية حركات كده".

شهادة طالبة

وعلقت أمنية على الواقعة: "دكتورة آمال محترمة جدا وعمرها ما زعقت لواحدة فينا سواء فى لجنة أو محاضرة ده بالعكس دى كانت بتنزل اللجان وتطمن علينا فى الامتحانات ولو حد مش فاهم حاجة بتقف معاه تفهمه، وماكنتش بتسيب حد ما تسألهوش عامل إيه فى الامتحان شخصية محترمة جدا وباين جدا من الفيديوهات، هو ينفع طالب يتطاول على أستاذه أصلا ده أولا ثانيا هى بتقول أنها عاملة عملية استئصال ورم يعنى ده قبل ما تمتحن أصلا يعنى الصورة اللى فى المستشفى دى اكيد وقت خروجها من العملية لأنها واقفة تزعق بكل صحة".

وعرض برنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية بسمة وهبة، على فضائية ON E، مقطع فيديو لاشتباك بين الطالبة مع أساتذتها، حيث كشفت الطالبة فى مداخلة هاتفية بالبرنامج، تفاصيل الواقعة.

وقالت الطالبة ميرال رأفت، الطالبة فى كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، إنها كانت تؤدى أول امتحاناتها، وكان هناك مراقبين، اثنين رجال و 3 سيدات، يتحدثون بصوت مرتفع، مما أثر علي تركيزها، وأشارت إلى أنها طلبت من المراقبين فى اللجنة خفض الصوت، فكان ردهم " خليكى فى نفسك" وبدأ الاشتباك بالصوت، مستطردة: "فوجئت بأستاذة جامعية تدخلت دون أن تعرف أسباب المشكلة، وسحبت أوراقى دون أن تستجيب لى، وأخذت هاتفى وألقته على الأرض، وفوجئت بالتعرض للضرب من قبل 3 أساتذة فى الجامعة".

بدورها قالت الدكتورة سميرة عاشور الأستاذة بكلية الآداب بجامعة، إنها فوجئت بالمشكلة وصوت الطالبة المرتفع وكانت فى عصبية شديدة وممسكة بهاتفها تصور من خلاله، نافية أن تكون الطالبة تعرضت للضرب، قائلة :"الطالبة هى من تعرضت للأساتذة بالضرب".

وفى هذا الصدد، نفت الدكتورة آمال عبد المنعم، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، أن تكون تعرضت للطالبة "ميرال" بالضرب، قائلة: "هناك شهود كثر، ولم أقم بسحب أوراق إجابتها فى البداية، وفوجئت بصوتها المرتفع ولم أعتدى عليها إطلاقها، بل هى من اعتدى عليا وهناك تقرير طبى بذلك".