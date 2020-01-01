التفاح والبطاطس المسلوقة.. أطعمة لا تعرضك لزيادة الوزن

فاطمة ياسر

اتباع الحميات الغذائية للتخلص والقضاء علي الوزن الزائد أمر ضرورى للكثيرين، ولكنهم يواجهون صعوبة خلال فصل الشتاء، وذلك يرجع إلى شدة برودة الطقس التي تتسبب في التعرض لزيادة الرغبة والشعور بالجوع لفترات طويلة، مما يعرضهم لزيادة الوزن في حالة عدم الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن أفضل وأهم الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في زيادة الشعور بالشبع ولا تعرضك لزيادة الوزن، وذلك وفقا لموقع " fitnessengage".

- البطاطس المسلوقة..



يتجنب الكثير من الناس تناول البطاطس خلال اتباعهم للحميات الغذائية، والسبب في ذلك هو أنها عالية الكربوهيدرات ولكن البطاطس مغذية للغاية طالما أنها غير مقلية، كما أنها تحتوي على نشاء مقاوم يعمل مثل الألياف القابلة للذوبان في الجهاز الهضمي، وهذا يساعدك على الشعور بالشبع من السعرات الحرارية أقل، وتشير الدراسات إلى أن الطهي ثم تبريد البطاطس يزيد من مستوى النشا المقاوم، وتسخينها وتبريدها مرارا وتكرارا يثير هذا المستوى.

-بيض..



تم وصف البيض وخاصة صفار البيض بشكل غير عادل بأنه قنبلة كوليستيرول مسببة للأزمة القلبية، ولكن على الرغم من احتوائها على كمية لا بأس بها من الكوليسترول ، فقد أظهرت الدراسات أن تناول البيض لا يرفع مستويات الكولسترول السيئة. على العكس من ذلك ، يمثل البيض بروتينًا كاملًا ، مما يعني أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، فالبروتين ممتلئ أكثر بكثير من الكربوهيدرات البسيطة ، لذلك تناول البيض في الصباح يمكن أن يجعلك في مسار جيد طوال اليوم ويقلل شعورك بالجوع لفترات طويلة.

- الشوفان..



الشوفان هو طبق مليء بالقيم الغذائية الهامة، فهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف ويمتص الكثير من الماء عند طهيه، ويمكنك إضافة المكسرات والفواكه علية للحصول على فوائده الغذائية.

-الشوربة..



لا أحد يفكر حقًا في تناول كوبا من الشوربة وفي الواقع تشير الدراسات إلى أن بعض الشوربة يمكن أن تكون قيمة غذائية عالية، وتساهم بشكل كبير في الحصول علي العناصر التي يحتاجها الجسم، ولكن في حقيقة الأمر تقلل رغبتك في تناول الطعام.

-التفاح..



يحتوي علي جميع العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، والتي تساهم بشكل كبير في الحصول علي العناصر وأيضا تقلل من الشعور والرغبة في الجوع.