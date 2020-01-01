سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 03:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

التفاح والبطاطس المسلوقة.. أطعمة لا تعرضك لزيادة الوزن

الأربعاء، 01 يناير 2020 08:00 م
التفاح والبطاطس المسلوقة.. أطعمة لا تعرضك لزيادة الوزن فقدان الوزن - صورة ارشيفية
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتباع الحميات الغذائية للتخلص والقضاء علي الوزن الزائد أمر ضرورى للكثيرين، ولكنهم يواجهون صعوبة خلال فصل الشتاء، وذلك يرجع إلى شدة برودة الطقس التي تتسبب في التعرض لزيادة الرغبة والشعور بالجوع لفترات طويلة، مما يعرضهم لزيادة الوزن في حالة عدم الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن أفضل وأهم الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في زيادة الشعور بالشبع ولا تعرضك لزيادة الوزن، وذلك وفقا لموقع " fitnessengage".

- البطاطس المسلوقة..
 

يتجنب الكثير من الناس تناول  البطاطس  خلال اتباعهم للحميات الغذائية، والسبب في ذلك هو أنها عالية الكربوهيدرات ولكن  البطاطس مغذية للغاية طالما أنها غير مقلية، كما أنها تحتوي على نشاء مقاوم يعمل مثل الألياف القابلة للذوبان في الجهاز الهضمي، وهذا يساعدك على الشعور بالشبع من السعرات الحرارية أقل، وتشير الدراسات إلى أن الطهي ثم تبريد البطاطس يزيد من مستوى النشا المقاوم، وتسخينها وتبريدها مرارا وتكرارا يثير هذا المستوى.

 

-بيض..
 

تم وصف البيض  وخاصة صفار البيض  بشكل غير عادل بأنه قنبلة كوليستيرول مسببة للأزمة القلبية، ولكن على الرغم من احتوائها على كمية لا بأس بها من الكوليسترول ، فقد أظهرت الدراسات أن تناول البيض لا يرفع مستويات الكولسترول السيئة. على العكس من ذلك ، يمثل البيض بروتينًا كاملًا ، مما يعني أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، فالبروتين ممتلئ أكثر بكثير من الكربوهيدرات البسيطة ، لذلك تناول البيض في الصباح يمكن أن يجعلك في مسار جيد طوال اليوم ويقلل شعورك بالجوع لفترات طويلة.

- الشوفان.. 
 

الشوفان هو طبق مليء بالقيم الغذائية الهامة، فهو  يحتوي على نسبة عالية من الألياف ويمتص الكثير من الماء عند طهيه، ويمكنك إضافة المكسرات والفواكه علية للحصول على فوائده الغذائية.

-الشوربة.. 
 

لا أحد يفكر حقًا في تناول كوبا من الشوربة وفي الواقع  تشير الدراسات إلى أن بعض الشوربة يمكن أن تكون  قيمة غذائية عالية، وتساهم بشكل كبير في الحصول علي العناصر التي يحتاجها الجسم، ولكن في حقيقة الأمر تقلل رغبتك في تناول الطعام.

-التفاح..
 

يحتوي علي جميع العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، والتي تساهم بشكل كبير في الحصول علي العناصر وأيضا تقلل من الشعور والرغبة في الجوع.

 


اطعمة لا تزيد وزنك

تعرف علي اطعمة لا تزيد وزنك

لمتبعي الحميات الغذائية اطعمة لا تزيد وزنك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

4 أطعمة تزود طاقتك أثناء التمرينات الرياضية وتساعد على حرق الدهون

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 09:00 ص

مشروبات وأطعمة تزيد من راحة معدتك لمرضى عسر الهضم أبرزها الكرفس

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:00 م

5 أطعمة تزيد من حدة أعراض الصدفية منها اللحوم والألبان.. فى يومها العالمى

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 05:10 م

أطعمة تزيد فرص الإصابة وأخرى تمنعه..اعرفيها فى شهر التوعية بسرطان الثدى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 11:30 ص

أطعمة تزيد من فرص إصابتك بعسر الهضم.. اعرفها وتجنبها

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق حصاد "قصب السكر" فى الأقصر اليوم.. وتوريد المحصول لمصنع أرمنت

انطلاق حصاد "قصب السكر" فى الأقصر اليوم.. وتوريد المحصول لمصنع أرمنت

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص بمصر "صور"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص بمصر "صور"

لجان داخلية هامة بالهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على اختصاصاتها

لجان داخلية هامة بالهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على اختصاصاتها

قانون حماية البيانات الشخصية يٌحدد مهلة لتوفيق المخاطبين بأحكامه أوضاعهم

قانون حماية البيانات الشخصية يٌحدد مهلة لتوفيق المخاطبين بأحكامه أوضاعهم

الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة