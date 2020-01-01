التعليم: تسليم طلاب "ثانية ثانوى" كلمات السر للدخول على المنصة الإلكترونية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورا أنه تم إتاحة تسليم طلاب الصف الثاني الثانوي الكروت الخاصة بكلمات السر للدخول على المنصة الإلكترونية للاختبارات، كذلك أكوام الجلسات الاختيارية لكل مادة على ان يتم طباعتها بالمدارس وتسليمها للطلاب، وشددت الوزارة التربية على مديري التعليم العام والثانوى بالإدارات التعليمية ، بالمرور على المدارس الثانوية والتأكد من طباعة الاكواد وتسليمها للطلاب .

وأكدت وزيارة التربية والتعليم، على أن يتم موافتهم باي تعديلا في بيانات الطلاب "الاسم ، اللغة الاولى، اللغة الثانية ، التخصص" قبل بدء الاختبارات بوقت كافي حتى يتسنى العمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاختبارات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد اختبارات ورقية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، بامتحان يناير المقبل فى المدارس الخاصة التى لم تقم بتجهيز البنية التكنولوجية وذلك حتى لا تتعطل آلية الامتحان ويتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بصورة سليمة، خاصة أن هناك عدد من المدارس الخاصة مازالت غير مجهزة تكنولوجيا بالصورة الكافية، كما قررت عقد امتحانات الصف الأول الثانوى العام يناير المقبل ورقيا، مع أداء طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت مع تكليف المدارس الخاصة بتركيب جهاز راوتر للوصول إلى منصة الامتحان الإلكترونى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت تفاصيل استكمال مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم الثانوى بالمدارس الخاصة، موضحة أنه نظرا لتعذر الشركة المكلفة بتنفيذ حلول الربط قبل موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى فى المدارس الخاصة للعام الدراسى 2019،2020، يرجى التكرم بسرعة التوجيه والتنبيه على المدارس الخاصة بالتعاقد مع شركة مصر للخدمات الحكومية التكنولوجية E Serve، لتنفيذ الأعمال المطلوبة لتوصيل ربط الشبكات للدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى العام طبقا الحل الأساسى sd wan solutions"" ويتم التفاوض مع الشركة العالمية من أجل الوصول للحل الأمثل ماليا وفنيا والذى يتناسب مع متطلبات وزارة التربية والتعليم بمعرفة الشركة.

الحل التبادلى: "emergency kit solution" يقوم على توفير " Access point Router" فى كل لجنة امتحان "فصل" على ألا يزيد عدد الطلبة الممتحنين باللجنة عن 25 طالب، على أن يتم تنفيذ الحل التبادلى قبل امتحانات يناير المقبل والتى تنطلق 11 يناير المقبل 2020.

وشددت الوزارة على ضرورة التوجيه للتعليم الخاصة والتطوير التكنولوجى لتذليل وتسهيل كافة الأعمال للتنفيذ داخل المدارس الخاصة بالتعاون مع المختصين بهذه المدارس، ويتم التاكد من أن يكون التعاقد مباشر بين المدرسة الخاصة والشركة تحت اشراف مديرى المديريات وإخطار الوزارة بالتعاقد.