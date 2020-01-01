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البابا فرنسيس يندد بالعنف ضد النساء ويدعو لوضع حد لاستغلالهن

الأربعاء، 01 يناير 2020 08:00 م
البابا فرنسيس يندد بالعنف ضد النساء ويدعو لوضع حد لاستغلالهن البابا فرنسيس
أ ش أ

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 ندد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، فى أول رسائله فى العام الجديد بالإساءة للنساء فى المجتمع الحديث، ودعا لوضع حد لاستغلال أجسادهن، ودافع بابا الفاتيكان أيضا فى كلمته، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء اليوم /الأربعاء/، والتى ألقاها فى كاتدرائية القديس بطرس بروما الممتلئة بالمصلين، عن حق النساء فى الهجرة سعيا لحياة أفضل لأطفالهن، ودان الذين يفكرون فقط فى النمو الاقتصادى بدلا من رفاه الآخرين، قائلا: "كل العنف ضد النساء انتهاك لحرمات الرب".
وتساءل البابا: "كم مرة تجرى التضحية بجسد المرأة فى إطار الدعاية وتحقيق الربح والمواد الإباحية"، مضيفا أن جسد المرأة "يجب أن يتحرر من النزعة الاستهلاكية ويجب أن يحترم".


واستغل البابا العظة أيضا للتحدث عن الهجرة، قائلا إن النساء اللاتى ينتقلن إلى الخارج لإعالة أطفالهن "ينبغى تكريمهن وليس احتقارهن، وأضاف: "هناك أمهات يخاطرن بقطع رحلات محفوفة بالمخاطر فى محاولة يائسة لمنح فلذات أكبادهن مستقبلا أفضل، ويعتبرن عمالة لا حاجة لها من أشخاص ببطون ممتلئة وقلوب خالية من الحب".

وأشاد البابا بالمرأة ووصفها بـ "مانحة السلام"، وحث على أن تصبح "مرتبطة بالكامل" بعملية صنع القرار من أجل جعل العالم أكثر وحدة.
وأردف: "امتهان النساء هو امتهان للبشرية جمعاء"، بحسب فرنسيس.


ايطاليا

البابا فرنسيس

بابا الفاتيكان

استغلال النساء

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