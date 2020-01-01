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افتتاح دورتين للحاسب الآلى والسوشيال ميديا بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب

الأربعاء، 01 يناير 2020 09:42 م
افتتاح دورتين للحاسب الآلى والسوشيال ميديا بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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افتتحت فعاليات دورتين تدريبيتين بمعمل الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع كفاءة العاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين وتنمية مهاراتهم، وجاءت الدورة الأولى فى مجال الحاسب الآلي، وتضم 20 متدربا من الأئمة في الفترة الصباحية، والدورة الثانية : دورة السوشيال ميديا والتي تضم عشرين متدربًا من الأئمة والإداريين في الفترة المسائية ، وذلك في سبيل تحقيق أعلى مستوى للتعامل مع علوم الحاسب والتكنولوجيا الحديثة.
 
وعقدت لجنة اختبار مسابقة المولد النبوي الشريف بقاعة مركز التدريب الكبرى بمسجد الفتح بالزقازيق، اليوم وبناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتوجيهات فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية.
 
وتكونت اللجنة من كل من: الدكتور محمد شحاتة إبراهيم أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالزقازيق وعميد المركز الثقافي الاسلامي بالزقازيق، و الدكتور عبدالغفار عبدالستار عبدالبديع أستاذ ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بفاقوس والمحاضر بالمركز الثقافي الإسلامي بالزقازيق والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية.
 
 ويطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤخرا اليوم الواحد ، لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.
 
قالت وزارة الاوقاف، ياتى إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف ، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير ، ومواجهة الفكر المتطرف ، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.
 
ويشتمل المعرض على شنطة الإمام بقيمة 100 جنيه فقط، وذلك  في إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف ، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.
 
ووافق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على إهداء مجموعة من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف باللغات (العربية والإنجليزية والفرنسية) للمتدربين الأفارقة بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، وحرصًا من وزارة الأوقاف على تعميق علاقاتنا بأشقائنا الأفارقة ، وفي ضوء دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي محليًّا وعالميًّا ، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الوطنية وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
 

اوقاف الشرقية دوات سوشيال ميديا للدعاه

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