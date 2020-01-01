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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

الأربعاء، 01 يناير 2020 08:08 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الأربعاء، أول أيام 2020، منها إلغاء نظام الممارسة بالكهرباء واستبداله بالعدادات الكودية، وموعد امتحانات الثانوية العامة، وفتح الحجز لـ 6101 وحدة سكنية (أرضى– أخير) بـ"دار مصر" و"سكن مصر"، ومطالبة الأهلى بطاقة كهربا من أفيس البرتغالى، وتحذير الأرصاد من حالة الطقس فى الـ 3 أيام القادمة.

12 قرارا للحكومة منها: إلغاء نظام الممارسة بالكهرباء واستبداله بالعدادات الكودية.. وتنفيذ مشروع نجوم مصر

1

7 يونيو امتحانات الدور الأول للثانوية العامة و15 أغسطس الدور الثانى

2

الأوقاف تصدر قرار إزالة لفيلا وزيرها الأسبق حمدى زقزوق لعدم دفع المستحقات

3

وزارة الإسكان تفتح باب حجز 6101 وحدة سكنية (أرضى– أخير) بـ"دار مصر" و"سكن مصر"

4

المترو يطرح أبلكيشن للجمهور عبر "اندرويد".. التطبيق يوفر خدمة شحن الكارت الذكى عبر الموبايل لاستقلال القطارات

5

كنائس مصر فى حراسة العيون الساهرة قبل عيد الميلاد.. تمركزات أمنية وحرم آمن 500 متر وبوابات إلكترونية متقدمة

6

الأرصاد: موجة عدم استقرار لمدة 3 أيام وانخفاض بحرارة الجو 5 درجات وأمطار غزيرة

7

البابا فرنسيس يعتذر عن رد فعله على امرأة جذبته بقوة ليلة عيد الميلاد

8

رسميًا.. الأهلى يطلب بطاقة كهربا من أفيس البرتغالى

9

كارتيرون يستبعد عبد الله جمعة ومصطفى فتحى من مواجهة أسوان

10

راس السنة

العداد الكودى

ممارسة الكهرباء

حمدي زقزوق

كهربا

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

الارصاد

اليوم السابع بلس

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