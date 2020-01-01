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اطمن على نفسك.. أشعة الرنين المغناطيسى تكشف حقيقة أورام الثدى عند السيدات

الأربعاء، 01 يناير 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. أشعة الرنين المغناطيسى تكشف حقيقة أورام الثدى عند السيدات اشعه الرنين المغناطيسى
كتبت هند عادل

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التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) هو تقنية تشخيصية تستخدم مجالًا مغناطيسيًا لإنتاج صور لهياكل داخل الجسم، أثناء التصوير بالرنين المغناطيسي ، يكون جسمك في مجال مغناطيسي قوي للغاية، تستخدم هذه الأشعة أيضا نبضات موجات الراديو، وتقوم الآلة بإنشاء صورة بناءً على طريقة تفاعل ذرات الهيدروجين في جسمك مع المجال المغناطيسي وموجات الراديو.

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ووفقا لموقع drugs يمكن لإشارات التصوير بالرنين المغناطيسي إعطاء صورة لشريحة واحدة لأي جزء من الجسم، يتم إنشاء صور لعدة "شرائح" من عضو أو جزء من الجسم،  يمكن لجهاز الكمبيوتر بالرنين المغناطيسي أيضًا دمج هذه الشرائح في صور ثلاثية الأبعاد .

نظرًا لأن جزيئات الماء حساسة بشكل خاص للقوى المستخدمة في هذه التقنية ، فإن فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي جيدة جدًا في إظهار الاختلافات في محتوى الماء بين أنسجة الجسم المختلفة، هذا مهم بشكل خاص في الكشف عن الأورام وفي التحقق من وجود مشاكل في الأنسجة الرخوة في الجسم ، مثل المخ والحبل الشوكي والقلب والعين.

 

ما هى استخدامات أشعة الرنين المغناطيسي
 

  • تساعد  فى تحديد ما إذا كان شخص ما قد أصيب بجلطة دماغية.  
  • دعم تشخيص مرض التصلب المتعدد .
  • تحديد مشاكل الدماغ والحبل الشوكي التي قد لا يمكن رؤيتها على الفحص المقطعى.
  • الكشف عن الأورام السرطانية في العديد من الأعضاء ، بما في ذلك الدماغ والحبل الشوكي والرئة والكبد والعظام والبروستاتا والرحم .
  • تساعد فى  تحديد ما إذا كان هناك ورم في ثدي المرأة هو سرطان أو مرض فيبروكيستيك غير سرطاني

طريقة التجهيز لأشعة الرنين المغناطيسى

 

mri

 

نظرًا لأن التصوير بالرنين المغناطيسي يستخدم مجالًا مغناطيسيًا قويًا يمكنه تحريك الأجسام المعدنية ، فلا يمكنك إجراء فحص بالرنين المغناطيسي إذا كان لديك غرس معدني مثل منظم ضربات القلب أو المضخة المزروعة ، أو إذا كان لديك مفصل صناعي أو صفائح أو مسامير معدنية مزروعة أو جراحية معدنية دبابيس.

قد تحتاج أيضًا إلى تجنب فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي إذا كان لديك جهاز سمعي أو جهاز مراقبة معدني أو أنواع معينة من الوشم. استشر طبيبك دائمًا قبل العملية.

تتطلب منك معظم ماسحات التصوير بالرنين المغناطيسي الاستلقاء داخل أسطوانة ضيقة، هذا يمكن أن يجعل بعض الناس يشعرون بالقلق والخوف، وهناك نوع جديد من الماسح الضوئي للتصوير بالرنين المغناطيسي ، يسمى التصوير بالرنين المغناطيسي المفتوح ، وأكثر راحة لبعض الناس لأنه مفتوح من جميع الجوانب.

تقوم ماسحات التصوير بالرنين المغناطيسي أيضًا بإصدار أصوات عالية، عادة ما يقدم الفني سدادات الأذن أو سماعات الأذن حتى تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى أو الراديو أثناء الاختبار، سيتم أيضًا إعطاؤك زرًا يمكنك الضغط عليه إذا كنت تشعر بالقلق الشديد وتريد إيقاف الفحص.

التصوير بالرنين المغناطيسي هو تقنية غير مؤلمة تستغرق عادة حوالي 20 دقيقة، ولا يوجد لدى التصوير بالرنين المغناطيسي أي مخاطر أو آثار جانبية عند الأشخاص بدون أجهزة معدنية أو كهربائية مزروعة.

 


اطمن على نفسك

اشعه الرنين المغناطيسى

استخدامات اشعه الرنين

اشعه الرنين

التجهيز لاشعه الرنين

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