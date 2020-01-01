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إيران تفرج عن لاعب كرة قدم أردنى وتسمح له بمغادرة أراضيها‎

الأربعاء، 01 يناير 2020 11:35 م
إيران تفرج عن لاعب كرة قدم أردنى وتسمح له بمغادرة أراضيها‎ بنى ياسين اللاعب الأردنى
وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان يوم الأربعاء، أن السلطات الإيرانية سمحت للاعب أنس بنى ياسين، المحترف في صفوف نادى فولاذ خوزستان، بمغادرة أراضيها إلى المملكة، وقالت الوزرارة إن بني ياسين، في طريق عودته إلى المملكة، بعد أن سمحت له السلطات الإيرانية بمغادرة البلاد.

ونقل البيان عن متحدث الخارجية ضيف الله الفايز، قوله: "إن اتصالات أجرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عبر سفارتنا في طهران، ومع السفارة الإيرانية فى عمان، انتهت بموافقة السلطات الإيرانية على السماح له (بني ياسين) بمغادرة طهران".
 
ومنعت طهران، بني ياسين، من مغادرة أراضيها، لوجود مبلغ مالى زاد عن الحد المسموح أثناء سفره، علما أن الأموال التي كانت بحوزته هي مستحقاته التى تسلمها من ناديه.

 


السفارة الإيرانية فى عمان

وزارة الخارجية الأردنية

السلطات الإيرانية

أنس بنى ياسين

نادى فولاذ خوزستان

مطار الإمام الخميني الدولى

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