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إصابة طالبين بحادث انقلاب دراجة بخارية بقنا

الأربعاء، 01 يناير 2020 08:03 م
إصابة طالبين بحادث انقلاب دراجة بخارية بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا- وائل محمد

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أصيب طالبان، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب دراجة بخارية، على الطريق السريع، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بإصابة عمرو أحمد الصبرى، 17عامًا، سحجات وكدمات، وكيرلس جرجس تامر، 17عامًا، سحجات وكدمات، في حادث انقلاب دراجة بخارية، على الطريق السريع في دشنا.

وفى سياق آخر أصيب 3 أشخاص، أمس فى حادثين متفرقين بقنا، أحدهما أسفر عن إصابة اثنين فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى عند الكيلو 60 على طريق قنا - سوهاج، والآخر إصابة شخص فى حادث إنقلاب موتوسيكل فى دشنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بوقوع حادثين، أحدهما أسفر عن إصابة "محمد خضرى حسن 45عامًا، سحجات وكدمات، وجمال عبده محمد 40عامًا، سحجات وكدمات"، فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى على طريق قنا - سوهاج، تم نقلهم لمستشفى قنا العام.

والآخر أسفر عن إصابة "عمر محمد يونس"، 31 عامًا، كسر مفتوح بالساق اليسرى، فى حادث إنقلاب موتوسيكل على كوبرى العبابدة فى دشنا، شمال قنا، تم نقل المصاب إلى مستشفى فاو.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاو في دشنا، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

 


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