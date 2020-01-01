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أغرب هواية في مصر.. مربى غربان: أذكى طائر على وجه الأرض

الأربعاء، 01 يناير 2020 09:54 م
أغرب هواية في مصر.. مربى غربان: أذكى طائر على وجه الأرض فارس الفيشاوى
تقرير: محمد قاسم

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"مفيش حاجة اسمها تشاؤم من الغراب" بتلك الكلمات بدأ فارس الفيشاوى، يروي تفاصيل رحلته مع هواية تربية الغربان وتدريبها كي تكون صالحة للتواجد مع أي شخص في المنزل مثلها مثل باقي الطيور كالعصافير والبغبغاوات.

وعن أنواع تلك الغربان وعشقه لها قال الفيشاوي أعشق تربية الغربان منذ سنوات ولا أبالي بما يقوله البعض عنها أنها "نذير شؤم" فهذه المقولة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق فالغراب طائر ذكى ويعتبر من أذكى الطيور.

مضيفا أن سبب بعد الكثير من الناس عن تربية الغراب وتسميته بنذير شؤم هي قصة قتل قابيل لأخيه هابيل وكان الغراب في تلك القصة هو من دل قابيل علي طريقة دفن أخيه هابيل.

 

وقال الفيشاوي الغربان تتغذي علي أكل الفئران وقطع اللحوم والفراخ ومن الممكن أن تأكل أي نوع من أنواع الأكل.

وعن أسعار الغربان في مصر قال الفيشاوي يبدأ سعر الغراب من 250 جنية حتي 500 جنية حسب عمره ويستطيع أي شخص التعرف علي الغراب الجيد من خلال النظر لمنقاره إذا كان سليم أو به كسر وأجنحته تكون سليمة لا يوجد بها أي كسر ويكون سريع الحركة والطيران.

وقال الفيشاوي: الغراب له قدرة كبيرة على التكيف والحياة في البيئات المختلفة ويستطيع جمع غذائه وتخبئته لفترات طويلة ويعود ويتذكر المكان الذي خبأ فيه طعامه مرة أخري وهذا يدل علي ذكاء الغراب.


فارس الفيشاوى

مربى غربان

أغرب هواية في مصر

الغربان

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