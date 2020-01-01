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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 فى مصر

الأربعاء، 01 يناير 2020 02:34 م
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 فى مصر محل الذهب
كتب إسلام سعيد

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ينشر اليوم السابع أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية  اليوم الأربعاء أول أيام السنة، عقب إرتفاع ملحوظ في أسعار الذهب الأسبوع الثاني علي التوالي فى مصر في ظل تحرك الأسعار العالمية للمعدن النفيس بنسب بلغت 1.7% وسجل الذهب في مصر اليوم 680 جنيها للجرام بالنسبة للذهب عيار 21.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 582 جنيها للجرام.
 
عيار 21 سجل 680 جنيها للجرام.
 
عيار 24 سجل 777 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 5440 جنيها.
 
أوقية الذهب 1517 دولار.
 
 
عالميا قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء عالمياً بفضل ضعف الدولار، فيما يتجه المعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء سنوي في نحو عشر سنوات، بينما ارتفع البلاديوم صوب تحقيق مكاسب للسنة الرابعة على التوالي.
 
وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر  عند 1525.20 دولار وزاد 0.6 بالمئة إلى 1524.44 دولار للأوقية (الأونصة)،  وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1527.60 دولار.
 
 
وربح المعدن النفيس نحو 19 % هذا العام، وهو أكبر مكسب له منذ 2010، مدفوعا في الأساس بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أطلقت عملية تيسير نقدي من جانب بنوك مركزية كبرى
 
 
ومما دعم الذهب أيضا أن انخفضت الأسهم الآسيوية إذ يجني المستثمرون الأرباح بعد عام حافل بالمكاسب.
 
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 % إلى 18.10 دولار، وتتأهب لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010 مرتفعة نحو 17 بالمئة.
 
 
وربح البلاتين 1.4 بالمئة إلى 971.09 دولار ويتجه لتحقيق مكاسب بنحو 23 بالمئة للعام وهو أفضل أداء سنوي منذ 2009.
 
 
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
 
 
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
  
 
يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.
 
 
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى  والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
 
 
ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.

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