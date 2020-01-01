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أردوغان يزيد رسوم فحص السيارات بنسبة 22.58% فى أنقرة

الأربعاء، 01 يناير 2020 08:08 م
أردوغان يزيد رسوم فحص السيارات بنسبة 22.58% فى أنقرة اردوغان
كتب أحمد عرفة

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أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، ارتفاع رسوم فحص السيارات في تركيا مع دخول العام 2020، وفقًا لإعادة تحديد رسوم الفحص والغرامات والتوثيق، بحسب قانون النقل البري وقانون مرور الطرق السريعة، حيث ستتراوح رسوم الفحص بين 174.64 ليرة و462.56، مشيرا إلى أن هذه الرسوم المشار إليها ارتفعت بنحو 22.58% بموجب البيان العام لقانون الإجراءات الضريبية فى تركيا وهو ما يزيد الأعباء على الشعب التركى.

 

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه بذلك ارتفعت رسوم الفحص بما يشمل ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من مطلع العام من 377.60 ليرة إلى 462.56 ليرة للحافلات والشاحنات والجرارات، ومن 279.66 ليرة إلى 342.2 ليرة للسيارات والميني باص والشاحنات الصغيرة والمركبات الخاصة والمقطورات وشبه المقطورات، ومن 142.78 ليرة إلى 174.64 ليرة للجرارات والدراجات النارية، وهو ما يزيد المعاناة على الشعب التركى فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التى تضرب تركيا.

 

وكان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، نقل أن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، سيد تورون، قال إنه لا يمكن للسلطة التركية الحاكمة أن تخدع الشعب أكثر من ذلك، عبر مشروع قناة إسطنبول، واصفًا إياه بكارثة، ولن يصرف انتباه الناس عن السيارات المحلية الخيالية، حيث تأتى تصريحات القيادى التركى المعارض وسط رفض عارم من الشعب التركى لمشروع قناة إسطنبول الذى يصر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على تدشينه.

 

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، إن إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا وتوريطهم في حرب لن يعود بأي فائدة، لافتا إلى أن نظام القصر التركى – فى إشارة إلى أردوغان - يسعى للتستر على الأزمة الاقتصادية الراهنة عبر مشروع قناة إسطنبول، وهو مشروع كارثة، لن يصرف انتباه الناس عن السيارات المحلية الخيالية.

 

 


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