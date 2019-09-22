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يمنيون يتظاهرون ضد جرائم الحوثى أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف

الأحد، 22 سبتمبر 2019 12:11 ص
يمنيون يتظاهرون ضد جرائم الحوثى أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف يمنيون يتظاهرون ضد جرائم الحوثى أمام مقر الأمم المتحدة
كتبت إيمان حنا

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نظم الاتحاد العالمى للجاليات اليمنية والمنظمات الحقوقية المتحالفة معه من أجل السلام في اليمن وقفة احتجاجية اليوم أمام المقر الأوروبى للأمم المتحدة بجنيف؛ منددين بجرائم مليشيا الحوثى في اليمن، مستنكرين صمت المجتمع الدولى عنها، حيث تعمدت تلك الميليشيات ارتكاب جرائم القتل الممنهج والتعذيب وتسبب بإصابات جراء استخدام السلاح بشكل عشوائى وهدمت المنازل والأماكن التاريخية، وطالت تلك الانتهاكات المؤسسات التعليمية والمدارس، وشردت الأسر وحاربت الصحافة وحرية التعبير.
 
مظاهرات اليمنيين
مظاهرات اليمنيين
 
يوافق اليوم 21 سبتمبر ذكرى الانقلاب واستيلاء المليشيات الحوثية على القرار السياسي في اليمن قبل خمسة سنوات، حيث بدأت الميليشيا الحوثية فى هذا اليوم باحتجاجات مفتعلة على قرارٍ للحكومة اليمنية يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتحولت إلى اشتباكات بين الحوثيين وقوات على عبد الله صالح، وميليشيات حزب التجمع اليمني للإصلاح وعلى محسن الأحمر.
 
ورفع أبناء الجاليات اليمنية والعربية والأوروبية والحقوقيون والإعلاميون أصواتهم مطالبين بإدانة الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق الشعب اليمني، وإدانة صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان اتجاه تلك الجرائم.
 
جانب من الوقفة
جانب من الوقفة
 
وأدان المشاركون في الوقفة التضامنية صمت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث مع الحوثيين الذين يتمادون في القتل والتدمير والترويع مستغلين ليونة المواقف الأممية عوضاً عن إدانة مواقف منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندى، وتهاونها ودفاعها المستمر عن المليشيات الحوثية، مطالبين المجتمع الدولي بمد يد العون والمساعدة لإنقاذ اليمن من هذه الميليشيات. 
 
وطالب المشاركون بتصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية؛ كونها لاتختلف عن داعش،  من خلال طرح المقاربات بين استرتيجيات داعش والقاعدة واستراتيجية الحوثي من نواحي الايدولوجية، مستعرضين جرائم الحوثي وانتهاكه لقانون حقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الانسان وخرقهم القرارات الاممية وعدم التزامهم باتفاقات السلام، وعليه تم توزيع منشورات توصف المقاربات بين الحوثي والجماعات الارهابية تحت عنوان (وجهان لعملة واحدة).  
 
 
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الوقفة
 
فيما طالب رئيس الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية الدكتور هياف خالد ربيع خلال الوقفة بالتعاطي مع القضية كملف حقوقي انساني وعدم مناقشته كملف سياسي تحت البند الثاني وتصنيف الحوثي كجماعة ارهابية وتحرك المجتمع الدولي للضغط على الحوثي بتسليم السلاح وإلغاء فريق الخبراء البارزين والطعن في صحة التقرير الصادر عنهم.
 
وألقى اليمنيون خلال الوقفة التضامنية كلمات باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، عبرت عن الإستياء من اللامبالاة والصمت المريب الذي واجه به المجتمع الدولي ما تعانيه المناطق اليمنية من إبادة وقتل وتدمير، مناشدين مجلس الأمن الدولي و مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار يدين ويجرم الميليشيا الحوثية، مطالبين دول العالم والشعوب المُحبة للسلام بالوقوف أمام تلك الميليشيات.

 


الحوثى

ميلشيات الحوثى

جنيف

ذكرى الانقلاب

مظاهرات

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