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وزير الخارجية يرد على تحريض "الجزيرة" ووسائل إعلام تركية ضد الدولة: لن تلقى استجابة

الأحد، 22 سبتمبر 2019 12:31 ص
وزير الخارجية يرد على تحريض "الجزيرة" ووسائل إعلام تركية ضد الدولة: لن تلقى استجابة وزير الخارجية
كتب محسن البديوى

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استنكر السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، تحريض وسائل الإعلام التركية وقناة الجزيرة القطرية ضد الدولة المصرية ودعوتهم للمشاركة في المظاهرات الداعمة للفوضى.

وقال "شكرى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، إن دعاوى التحريض مرفوضة وستذهب هباءً ولا تلقى بأى نوع من الاستجابة في الساحة الداخلية، موضحًا أن هذا التحريض ينم عن حقد دفين لكل ما أنجزته مصر خلال الـ5 سنوات الماضية، وما تلقاه من اهتمام جميع قادة العالم بتقدمها ونجاحها على جميع المستويات.

وأشار إلى أنه قام بالرد على أسئلة وسائل الإعلام العالمية حيال ما أثارته قناة الجزيرة القطرية وزعمها كذبا وجود مظاهرات في مصر، بدعوة الأطقم الإعلامية التابعة لهم في مصر لرصد كل الميادين والتأكد من صحة مزاعم الجزيرة والقنوات التابعة للإخوان، مضيفًا: "قناة الجزيرة القطرية لم يكن لديها مصداقية، وتصرفت بالأمس بعدم مهنية وبشكل يحمل تشويشا كبيرًا، ويعبر عن حقد لكل ما تم إنجازه".

 

 


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