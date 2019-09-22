فى أول ظهور له.. معذب طفلته: أنا أسف كنت أعلمها المشى.. فيديو

كتب رامى محيى الدين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو آخر لمعذب طفلته بالرياض بعد ساعات من نشر مقطع الفيديو الذى يظهر فيه وهو يضرب طفلته بطريقة وحشية.

ويظهر الفيديو الجديد أحد جيران الأب الذى اعتدى على ابنته الطفلة والذى قدمه ليحكى ظروف الحادث وهو يعتذر قائلا: أول شىء هذا المقطع قديم أمهم تركتنا منذ أسبوعين ولم نعرف لها مكان واستخدمت هذا المقطع بطريقة كيدية لتصل لأغراض أنا لا أعرفها وأعتذر للجميع، للنائب العام ولكل من رأى المشهد، فقد كنت أعلمها المشى فقد كانت تخاف أن تضع أقدامها على الأرض، وهى الآن الحمد لله تمشى على قدميها، وأنا أهتم بـ4 أطفال لى فترة أكثر من أسبوعين، الموضوع قديم وكنت أمر بحالة نفسية.

وكان مقطع الفيديو قد أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الوطن العربى، حين ظهر شخص يقوم بتعذيب طفلة رضيعة، داعين الجهات الرسمية إلى تطبيق أقصى العقوبات لمثل تلك الممارسات الوحشية ضد الأطفال.

وبدأت السلطات المختصة في السعودية التحقيق في مقطع الفيديو، وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذى ظهر فى مقطع فيديو يعنف طفلة رضيعة".