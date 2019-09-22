سوبر كورة
Ads
الأحد، 22 سبتمبر 2019 01:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فى أول ظهور له.. معذب طفلته: أنا أسف كنت أعلمها المشى.. فيديو

الأحد، 22 سبتمبر 2019 12:32 ص
فى أول ظهور له.. معذب طفلته: أنا أسف كنت أعلمها المشى.. فيديو معذب الطفلة
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو آخر لمعذب طفلته بالرياض بعد ساعات من نشر مقطع الفيديو الذى يظهر فيه وهو يضرب طفلته بطريقة وحشية.

ويظهر الفيديو الجديد أحد جيران الأب الذى اعتدى على ابنته الطفلة والذى قدمه ليحكى ظروف الحادث وهو يعتذر قائلا: أول شىء هذا المقطع قديم أمهم تركتنا منذ أسبوعين ولم نعرف لها  مكان واستخدمت هذا المقطع بطريقة كيدية لتصل لأغراض أنا لا أعرفها وأعتذر للجميع، للنائب العام ولكل من رأى المشهد، فقد كنت أعلمها المشى فقد كانت تخاف أن تضع أقدامها على الأرض، وهى الآن الحمد لله تمشى على قدميها، وأنا أهتم بـ4 أطفال لى فترة أكثر من أسبوعين، الموضوع قديم وكنت أمر بحالة نفسية.

وكان مقطع الفيديو قد أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الوطن العربى، حين ظهر شخص يقوم بتعذيب طفلة رضيعة، داعين الجهات الرسمية إلى تطبيق أقصى العقوبات لمثل تلك الممارسات الوحشية ضد الأطفال.

وبدأت السلطات المختصة في السعودية التحقيق في مقطع الفيديو، وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذى ظهر فى مقطع فيديو يعنف طفلة رضيعة".


معذب الطفلة

الرياض

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عمرو أديب يعرض فيديو لوائل غنيم يهاجم محمد على ويفضح استغلال الإخوان لثورة يناير

عمرو أديب يعرض فيديو لوائل غنيم يهاجم محمد على ويفضح استغلال الإخوان لثورة يناير

فيديو.. المصريون بأمريكا للرئيس السيسي: "كل الشعب معاك لتكون مصر قد الدنيا"

فيديو.. المصريون بأمريكا للرئيس السيسي: "كل الشعب معاك لتكون مصر قد الدنيا"

اهداف مباريات اليوم 21/ 9/ 2019 بالدورى المصرى

اهداف مباريات اليوم 21/ 9/ 2019 بالدورى المصرى

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا يحتفلون بالرئيس على أنغام الأغانى الوطنية

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا يحتفلون بالرئيس على أنغام الأغانى الوطنية

المصريون في نيويورك يتفاعلون مع أغنية تسلم الأيادى ترحيبًا بالرئيس

المصريون في نيويورك يتفاعلون مع أغنية تسلم الأيادى ترحيبًا بالرئيس

"اليوم السابع" يحذر من تداول أخبار مفبركة بلوجو الموقع.. الإخوان يزيفون للتضليل

"اليوم السابع" يحذر من تداول أخبار مفبركة بلوجو الموقع.. الإخوان يزيفون للتضليل

الداخلية تعلن مقتل إرهابى تابع لحركة حسم فى تبادل لإطلاق النار بالمطرية

الداخلية تعلن مقتل إرهابى تابع لحركة حسم فى تبادل لإطلاق النار بالمطرية

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

فيديو.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

فيديو.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة