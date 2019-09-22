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"أديب" يعرض فيديو لوائل غنيم يهاجم محمد على ويفضح استغلال الإخوان لثورة يناير

الأحد، 22 سبتمبر 2019 12:19 ص
"أديب" يعرض فيديو لوائل غنيم يهاجم محمد على ويفضح استغلال الإخوان لثورة يناير وائل غنيم
كتب محسن البديوى

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عرض عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، مقطع فيديو للناشط السياسى، وائل غنيم، يكشف كواليس ثورة 25 يناير، وكيف استغلها الإخوان لتحقيق مصالحهم.

وفى الفيديو، يقول "غنيم": "حصلت ثورة فى 2011 وكنت من المشاركين فيها وأطلقت أول دعوة لها، واليوم أنا جاى أفتح قلبى، وعاوز أقول للناس اللى بتصدقنى إنى بفتح قلبى وجاى أقولكم أنا غلطت.. وبعتذر عن النتائج، لكن لما دخلنا الثورة قلبنا هو اللى كان الصح.. وبقول للواد اللى عنده عربيات فيرارى أتلم يلا فى إشارة منه لـ"محمد على".. أنت فاكر نفسك هتعمل ثورة.. أنت عاوز توقع البلد زى وائل غنيم يلا".

وتحدث عن لقائه مع عصام العريان فى أعقاب 25 يناير، قائلًا: "روحت لعصام عريان فى 2013 وطالبته بضرورة التنسيق مع الآخرين، وقلت له بلاش تاكلوا مجلس الشعب، فتحدث العريان بكل عنجهية وإهانة وقال الإخوان جماعة قوية وحزب الحرية والعدالة سيكون له وضع قوى، والإخوان أدركوا الدرس جيدًا".

وأضاف "غنيم": "عصام العريان شخص يدعى المبادئ طوال الوقت، وأنتوا شعب بيحب اللى بيدعوا المبادئ واللى بدقون.. أنا آسف يا شعب مصر إنى صدقت الناصبين الزبالة".

فيما علق "أديب"، قائلًا إن: "وائل غنيم الآن فى حالة صفاء نفسى غريبة، وصعب جدًا إن حد يواجه نفسه بهذا الشكل.. إحنا جربنا الثورة وشلنا اتنين رؤساء، وعملنا ثورتين فى 8 سنين".

وأضاف "أديب": "أنا من الناس اللى كان لها دور واضح فى فضح إن والدة حازم أبو إسماعيل أمريكية وهذا ما أقصاه من الانتخابات.. أنا ذنبى إيه.. أمه أمريكية.. ومعملتش ليه حاجة غلط، ووقتها وائل غنيم اتصل بيا قال لى يا عمرو أنا واقف وراك ولو احتجت أى حاجة فى موضوع حازم أبو إسماعيل أنا معاك".


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