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96 ألف طالب بشمال سيناء يتوجهون الأحد لمدارسهم

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:10 م
96 ألف طالب بشمال سيناء يتوجهون الأحد لمدارسهم مدارس شمال سيناء - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء مساء اليوم السبت أن الدراسة تبدأ غدا الأحد فى 532 مدرسة، ومقررا أن ينتظم فى دراستهم 96264 طالب مقيدين فى هذه المدارس بمراكز العريش والشيخ زويد وبئر العبد ورفح والحسنة ونخل.

وأوضح البيان أن مدارس التعليم العام فى شمال سيناء عددها  502 مدرسة، يدرس بها 85082 طالب، وهى فى مركز ومدينة العريش 143 مدرسة و 50950 طالب، وفى مركز الشيخ زويد 74 مدرسة، 7724 طالب، وفى  مركز بئر العبد 115 مدرسة، 27780 طالب، وفى مركز الحسنة بوسط سيناء 85 مدرسة، 5601 طالب، وفى مركز نخل بوسط سيناء 27 مدرسة، 7524 طالب، وفى مركز رفح، 48 مدرسة، و 7524 طالب.

ومدارس التعليم الفنى، 30 مدرسة، يدرس بها 11177 طالب، موزعة فى العريش 13 مدرسة و 5141 طالب، وفى مركز الشيخ زويد 4 مدارس بها 1199 طالب، بمركز بئر العبد 5 مدارس بها 2641 طالب، وفى وسط سيناء بمركز الحسنة 3 مدارس بها 747 طالب، وفى وسط سيناء بمركز نخل 2 مدرسة وبها 209 طالب، ومركز رفح 2 وبها 1140 طالب .

وأوضح بيان لمديرية التربية والتعليم انه تم  توفير أتوبيس لنقل 45 معلم بإدارة نخل، و توفيرأتوبيس لنقل 45 معلم بإدارة الحسنة.

 


شمال سيناء

العريش

التربية والتعليم

عدد طلبة مدارس شمال سيناء

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