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565 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب فى كفر الشيخ.. وتوفير 11636 فرصة عمل

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:49 م
565 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب فى كفر الشيخ.. وتوفير 11636 فرصة عمل مشروعات الشباب
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عن تمويل مشروعات الشباب بـ 565 مليون جنيه لتوفير 11636 فرصة عمل، وذلك كأهم إنجازات برنامج المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من 1 سبتمبر 2018 وحتى منتصف سبتمبر الحالى، لافتاً إلى أنه تم تمويل 5142 مشروع بقيمة 565 مليون و 514 ألف و 824 جنيه، وتم توفير 11636 فرصة عمل.

كما أوضح محافظ كفرالشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الإسكان، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، وبنك الإسكندرية لبرنامج مشروعك، لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة، أو تطوير المشروعات القائمة، ومنح الرخص المؤقتة، والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة فى مختلف مجالات الإنتاج.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها، طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان فى مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أى أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك فى جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.


كفر الشيخ

مشروعات الشباب بكفر الشيخ

تمويل المشروعات بكفر الشيخ

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محافظ كفر الشيخ

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