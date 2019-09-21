وكيل "تعليم الدقهلية" يتفقد مدارس بنى عبيد فى الفترة المسائية

الدقهلية – سارة الباز

تفقد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية فى الفترة المسائية، اليوم السبت، مدارس إدارة بنى عبيد التعليمية؛ لمتابعة أعمال وتفاصيل اليوم الدراسى، ومدى استعداد وجهزية الفصول لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد 2019/2020.

كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة ميت السويد الإعدادية، وحضر طابور الصباح وتحية العلم فى الفترة المسائية، وعاين الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة الطلابية، ومعمل الحاسب الآلى، ونظافة وتطهير دورات المياه وفناء المدرسة، وتابع شرح المدرسين بالفصول، وأشاد بمستوى النظافة بالمدرسة، وشدد على ضرورة تسليم الكتب المدرسية للطلاب خلال اليوم.

وأكد عبد الرؤوف، على انتظام الدراسة بجميع المدارس التى تعمل بنظام الفترتين اليوم، والتى يصل عددها إلى 225 مدرسة، لافتا إلى أنه بدءا من يوم غد الأحد ستعمل مدارس المحافظة بكامل طاقتها، والتى وصل إجمالى عددها إلى 3501 مدرسة عاملة هذا العام.

جدير بالذكر قيام وكيل الوزارة صباح اليوم بجولة تفقدية لمتابعة أعمال بدء الدراسة، برفقة يحيى باشا، مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية، لمتابعة الدراسة وحالة الفصول بمدرسة شجرة الدر الإعدادية للبنات بشارع آداب بمدينة المنصورة، حيث استقبلت المدرسة الطالبات بالكتب المدرسية ملفوفة بشكل مبهج والهدايا الرمزية، وتزينت الطرقات والفصول باللوحات والبالونات.

وأصدر تعليماته لمدير المدرسة بضرورة توزيع الحصص الاحتياطى على أكثر من مدرس، وشدد على المعاملة الطيبة للطالبات، وضرورة الاهتمام بالإذاعة المدرسية، ومشاركة الطالبات فى إعدادها وتقديمها، وإلقاء كلمات تحث على غرس الولاء والانتماء ودعم الأخلاق فى نفوس الطالبات.