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وزير الخارجية الأمريكى يدعو المسؤولين الأفغان إلى إجراء انتخابات رئاسية شفافة

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:08 م
وزير الخارجية الأمريكى يدعو المسؤولين الأفغان إلى إجراء انتخابات رئاسية شفافة وزيرالخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ

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دعا وزيرالخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم السبت، المسؤولين الأفغان إلى إجراء انتخابات رئاسية شفافة تحقق طموحات الشعب الأفغانى.

وقال بومبيو، فى بيان قبيل الانتخابات الرئاسية الأفغانية، المقررة فى 28 سبتمبر الجارى أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، : "لقد ناشدنا الحكومة الأفغانية والمؤسسات الانتخابية مرارًا الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية تتسم بالمصداقية والشفافية".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى:"إن الناخبين الأفغان الذين يخاطرون بحياتهم للمشاركة فى الانتخابات يستحقون معرفة نتيجة تعكس اختياراتهم بدقة، وكذلك فإن قوات التحالف والمانحين الذين ضحوا لمنح الأفغان القدرة على اختيار قادتهم يستحقون التمتع بهذه الثقة أيضًا".

وأعرب عن أمله فى أن تتخذ المؤسسات الأفغانية جميع الخطوات اللازمة لضمان شفافية الانتخابات ومصداقيتها للناخبين، محملا جميع المرشحين مسؤولية قواعد السلوك التى وقّعوها.

ودعا جميع الأطراف، بما فى ذلك طالبان، إلى ضمان إمكانية توجه الناخبين الأفغان إلى مراكز الاقتراع فى يوم الانتخابات دون خشية التعرض لترهيب أو هجوم أو عنف، قائلا :"إننا ندين بشدة التهديدات التى وجهتها حركة طالبان اليوم للعاملين فى الانتخابات والناخبين"، مضيفًا : "إن أى محاولة لترهيب الناخبين أو إجبارهم أو شرائهم تعد هجوما على الديمقراطية".

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكى - فى ختام بيانه - عن دعم بلاده القوى لقوات الأمن الوطنية الأفغانية.


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