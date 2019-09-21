سوبر كورة
Ads
الأحد، 22 سبتمبر 2019 12:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة العاملين بالنقل البحرى تدين الدعوات المشبوهة للتظاهر

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:33 م
نقابة العاملين بالنقل البحرى تدين الدعوات المشبوهة للتظاهر النقل البحرى
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري ، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومجلس إدارة النقابة العامة ولجانها النقابية علي مستوي الجمهورية وكافة قطاعات النقل البحري، إنحيازها التام  للقوات المسلحة  وجيش مصر العظيم .

وأعلنت النقابة فى بيان لها،  تضامنها الكامل مع القيادة السياسية والجيش والشرطة ، ضد أعداء الوطن، ورفض الدعوات المضللة التي اتخذت مواقع التواصل الاجتماعى منصة لبث سمومها واكاذيبها ، لزعزعة الثقة في الدولة .

وأشارت النقابة العامة إلى وعى عمال مصر بما يحاك من مؤمرات داخلية وخارجية تستهدف أمن واستقرار الوطن.

وطالبت النقابة العامة كافة العاملين بقطاع النقل البحرى، بوأد الشائعات في مهدها، والتصدي لمحاولات زعزعة الثقة والاستقرار التى تحاول قوى الشر بثها بأكاذيب مضللة لتعطيل مسيرة التنمية والإصلاح وبناء مصر الحديثة التى يرسخ قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكدت النقابة العامة على دعمها للرئيس السيسى وتجديد العهد والثقة معه ومع مؤسسات الدولة، مشيرة إلى ما تم انجازه من مشروعات تنموية واقتصادية ساهمت في تحسين وضع مصر الاقتصادي ، واجبرت المؤسسات الدولية علي الاشادة بمصر واقتصادها .

وشددت النقابة العامة علي لجانها النقابية بزيادة التواصل مع عمالها لبث الوعي بداخلهم للتصدي للشائعات ومحاولات الخبثاء واعداء الوطن النيل من وطنهم .

واكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى بأنها لن تترك أصحاب الأجندات الخارجية أن يتلاعبوا بمصير الشعب المصرى الذى عانى خلال المرحلة الماضية ويستعد الآن لجنى الثمار

كما أدانت النقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى الدعوات المشبوهة للتظاهر وهدم استقرار الدولة المصرية بعد أن قطع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعه الشعب المصرى خطوات كبيرة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى.

 

 
 
 
 

 


النقل البحرى

نقابه النقل البحرى

العاملين بالنقل البحرى

عمال مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اهداف مباريات اليوم 21/ 9/ 2019 بالدورى المصرى

اهداف مباريات اليوم 21/ 9/ 2019 بالدورى المصرى

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا يحتفلون بالرئيس على أنغام الأغانى الوطنية

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا يحتفلون بالرئيس على أنغام الأغانى الوطنية

المصريون في نيويورك يتفاعلون مع أغنية تسلم الأيادى ترحيبًا بالرئيس

المصريون في نيويورك يتفاعلون مع أغنية تسلم الأيادى ترحيبًا بالرئيس

"اليوم السابع" يحذر من تداول أخبار مفبركة بلوجو الموقع.. الإخوان يزيفون للتضليل

"اليوم السابع" يحذر من تداول أخبار مفبركة بلوجو الموقع.. الإخوان يزيفون للتضليل

الداخلية تعلن مقتل إرهابى تابع لحركة حسم فى تبادل لإطلاق النار بالمطرية

الداخلية تعلن مقتل إرهابى تابع لحركة حسم فى تبادل لإطلاق النار بالمطرية

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

فيديو.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

فيديو.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة