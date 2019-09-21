سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 05:52 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

نصر الله يدعو أهالى القصير السورية للعودة إلى المنطقة

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:30 ص
نصر الله يدعو أهالى القصير السورية للعودة إلى المنطقة حسن نصر الله
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
دعا الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أهالي القصير السورية على الحدود مع لبنان للعودة إلى المنطقة، التي خاضت فيها قواته قبل 6 سنوات معارك ضارية ضد فصائل المعارضة ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وقال نصر الله، في خطاب متلفز ألقاه مساء امس الجمعة خلال حفل تأبيني نظمه الحزب في معقله جنوب بيروت: "لا مشكلة بالنسبة إلينا في عودة النازحين السوريين إلى منطقة القصير".
 
وأضاف نصر الله: "رتبنا وضعنا في قرى القصير بما يتناسب مع عودة كاملة لأهالي مدينة وقرى القصير، بناء على قرار القيادة السورية وأيضا رغبة أهالي قرى القصير من السوريين ومن اللبنانيين".
 
وذكر: "بدأت الإجراءات منذ مدة من الحكومة السورية داخل سوريا، ويهمني اليوم أن أعلن لأهالي بلدات القصير الموجودين في لبنان".
 
ودعا نصر الله أهالي المنطقة إلى تسجيل أسمائهم لدى الأمن العام اللبناني على أن تتم العودة "ضمن الضوابط والآليات المعتمدة بين الأمن العام اللبناني والجهات المعنية في سوريا".
 
 

حسن نصر الله

سوريا

لبنان

عودة النازحين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أوراق المنشآت الطبية الخاصة لتقديم خدمات التأمين الصحى الجديدة × 6 معلومات

أوراق المنشآت الطبية الخاصة لتقديم خدمات التأمين الصحى الجديدة × 6 معلومات

تعرف على موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل Peaky Blinders

تعرف على موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل Peaky Blinders

قطار المحاكمات.. محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس

قطار المحاكمات.. محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس

تعرف على عقوبة نشر مادة إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا

تعرف على عقوبة نشر مادة إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا

شاهد.. جمال الممشى السياحى بمدينة الغردقة بعد تطويره

شاهد.. جمال الممشى السياحى بمدينة الغردقة بعد تطويره

4 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة"

4 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة"

نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا

نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا

صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد

"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة