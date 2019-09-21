نصر الله يدعو أهالى القصير السورية للعودة إلى المنطقة

وكالات

دعا الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أهالي القصير السورية على الحدود مع لبنان للعودة إلى المنطقة، التي خاضت فيها قواته قبل 6 سنوات معارك ضارية ضد فصائل المعارضة ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

وقال نصر الله، في خطاب متلفز ألقاه مساء امس الجمعة خلال حفل تأبيني نظمه الحزب في معقله جنوب بيروت: "لا مشكلة بالنسبة إلينا في عودة النازحين السوريين إلى منطقة القصير".

وأضاف نصر الله: "رتبنا وضعنا في قرى القصير بما يتناسب مع عودة كاملة لأهالي مدينة وقرى القصير، بناء على قرار القيادة السورية وأيضا رغبة أهالي قرى القصير من السوريين ومن اللبنانيين".

وذكر: "بدأت الإجراءات منذ مدة من الحكومة السورية داخل سوريا، ويهمني اليوم أن أعلن لأهالي بلدات القصير الموجودين في لبنان".

ودعا نصر الله أهالي المنطقة إلى تسجيل أسمائهم لدى الأمن العام اللبناني على أن تتم العودة "ضمن الضوابط والآليات المعتمدة بين الأمن العام اللبناني والجهات المعنية في سوريا".