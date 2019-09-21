نائب رئيس مجلس الدولة الصينى: العلاقات بين الصين والآسيان تدخل مرحلة جديدة من التنمية الشاملة

وكالات

قال نائب رئيس مجلس الدولة الصينى هان تشنغ، اليوم السبت، إن العلاقات بين الصين ودول مجموعة الآسيان دخلت فى مرحلة جديدة من التنمية الشاملة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الصينية، أدلى هان، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات في حفل افتتاح معرض الصين - الآسيان الـ16 في نانينغ، حاضرة منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.

وأكد على أن الآسيان منطقة رئيسية في بناء الحزام والطريق، وتعتزم الصين العمل مع دول مجموعة الآسيان للسعي وراء شراكة استراتيجية ذات مستوى أعلى وبناء مجتمع أكثر تقاربا بمستقبل مشترك.

وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع مجموعة الآسيان لبناء الحزام والطريق وتطبيق الخطة الرئيسية الخاصة بالارتباطية في الآسيان 2025 وفقا لتوجيهات رؤية الشراكة الاستراتيجية بين الصين - الآسيان 2030.

وأوضح هان أنه مع مضاعفة الجهود لتطبيق البروتوكول الخاص بالارتقاء بمنطقة التجارة الحرة بين الصين - الآسيان، ستتعاون الصين مع الأطراف ذات الصلة لاستكمال الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية.

ومع وجود منصات مثل معرض الصين الدولى للواردات ومعرض الصين - الآسيان التي تضخ قوة دافعة جديدة في التنمية المشتركة، ستتعاون الصين مع الآسيان في بناء مناطق للتعاون الاقتصادي والتجاري والممر الاقتصادي بين الصين وشبه جزيرة الهند الصينية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستبذل الجهود من أجل دفع الارتباطية في البنية التحتية وتعميق التعاون في الابتكار في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية وإنترنت الجيل الخامس، وفقا لنائب رئيس مجلس الدولة الصينى .