سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 11:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

نائب رئيس مجلس الدولة الصينى: العلاقات بين الصين والآسيان تدخل مرحلة جديدة من التنمية الشاملة

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:00 م
نائب رئيس مجلس الدولة الصينى: العلاقات بين الصين والآسيان تدخل مرحلة جديدة من التنمية الشاملة نائب رئيس مجلس الدولة الصينى هان تشنغ
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال نائب رئيس مجلس الدولة الصينى هان تشنغ، اليوم السبت، إن العلاقات بين الصين ودول مجموعة الآسيان دخلت فى مرحلة جديدة من التنمية الشاملة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الصينية، أدلى هان، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات في حفل افتتاح معرض الصين - الآسيان الـ16 في نانينغ، حاضرة منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.

وأكد على أن الآسيان منطقة رئيسية في بناء الحزام والطريق، وتعتزم الصين العمل مع دول مجموعة الآسيان للسعي وراء شراكة استراتيجية ذات مستوى أعلى وبناء مجتمع أكثر تقاربا بمستقبل مشترك.

وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع مجموعة الآسيان لبناء الحزام والطريق وتطبيق الخطة الرئيسية الخاصة بالارتباطية في الآسيان 2025 وفقا لتوجيهات رؤية الشراكة الاستراتيجية بين الصين - الآسيان 2030.

وأوضح هان أنه مع مضاعفة الجهود لتطبيق البروتوكول الخاص بالارتقاء بمنطقة التجارة الحرة بين الصين - الآسيان، ستتعاون الصين مع الأطراف ذات الصلة لاستكمال الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية.

ومع وجود منصات مثل معرض الصين الدولى للواردات ومعرض الصين - الآسيان التي تضخ قوة دافعة جديدة في التنمية المشتركة، ستتعاون الصين مع الآسيان في بناء مناطق للتعاون الاقتصادي والتجاري والممر الاقتصادي بين الصين وشبه جزيرة الهند الصينية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستبذل الجهود من أجل دفع الارتباطية في البنية التحتية وتعميق التعاون في الابتكار في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية وإنترنت الجيل الخامس، وفقا لنائب رئيس مجلس الدولة الصينى .


الصين

الاسيان

مجلس الاسيان

مجلس الدوله الصينى

اخبار الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اهداف مباريات اليوم 21/ 9/ 2019 بالدورى المصرى

اهداف مباريات اليوم 21/ 9/ 2019 بالدورى المصرى

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا يحتفلون بالرئيس على أنغام الأغانى الوطنية

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا يحتفلون بالرئيس على أنغام الأغانى الوطنية

المصريون في نيويورك يتفاعلون مع أغنية تسلم الأيادى ترحيبًا بالرئيس

المصريون في نيويورك يتفاعلون مع أغنية تسلم الأيادى ترحيبًا بالرئيس

"اليوم السابع" يحذر من تداول أخبار مفبركة بلوجو الموقع.. الإخوان يزيفون للتضليل

"اليوم السابع" يحذر من تداول أخبار مفبركة بلوجو الموقع.. الإخوان يزيفون للتضليل

الداخلية تعلن مقتل إرهابى تابع لحركة حسم فى تبادل لإطلاق النار بالمطرية

الداخلية تعلن مقتل إرهابى تابع لحركة حسم فى تبادل لإطلاق النار بالمطرية

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

فيديو.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

فيديو.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة