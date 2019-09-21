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مديرو التعليم بالمحافظات يتفقدون المدارس لمتابعة انتظام أول أيام الدراسة

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:36 م
مديرو التعليم بالمحافظات يتفقدون المدارس لمتابعة انتظام أول أيام الدراسة بدء الدراسة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تفقد مديرو المديريات عدد من المدارس فى أول يوم دراسى للتأكد من انضباط وانتظام جميع الطلاب داخل الفصول والقاعات، والتأكد من نظافة المدارس، وإعلان قوائم الفصول والجداول بجميع المدارس، والاطمئنان على وصول الكتب الدراسية للمدارس وتوزيعها على التلاميذ.

 

وأكد صلاح فتحى وكيل مديرية التعليم بأسيوط على أن 67 ألف طالب وطالبة بدأوا اليوم فى التوافد على جميع مدارس المحافظة عدا المدارس الرسمية لغات والتى تبدا الدراسة بها غدًا حيث بلغ عدد الطلاب هذا العام مليون و67 ألف طالب موزعون على 2888 مدرسة بالمحافظة، كما قام وكيل المديرية بعمل زيارات لمجموعة من مدارس المحافظة للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة

 

كما قام على عبد الرؤوف وكيل مديرية التعليم بالدقهلية بتفقد مجموعة من المدارس صباح اليوم مؤكدًا على الاهتمام بالإذاعة المدرسية وغرس روح الولاء والانتماء للوطن، وأشار عبد الرؤوف أن 3501 مدرسة بالمحافظة جاهزة لاستقبال العام الدراسى الجديد .

 

وفى نفس السياق أضافت بثينة كشك وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ أن جميع مدارس المحافظة شهدت توافد الطلاب صباح اليوم إلى جانب انتظام العملية التعليمية فى 225 مدرسة منهم 16 تعليم فنى ومدربين ثانوى عام 131 مدرسة ابتدائى و76 مدرسة إعدادى وباقى المدارس تفتح أبوابها للطلاب غدًا الأحد

 

وتفقد محمد عبد الله وكيل تعليم الفيوم مجموعة من مدارس المحافظة منها مدرسة التوفيق الإعدادية بنات بداية من طابور الصباح وحضور بعض الحصص الدراسية مع الطلاب ومتابعة سير العملية التعليمية واستلام الكتب الدراسية كما حث الطلاب على الجد والاجتهاد لتحقيق التفوق مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الأثاث داخل الفصول ونظافة المدرسة.

 

كما قام حسين سلامة وكيل التعليم بشمال سيناء والقائم بأعمال مدير المديرية بزيارة مجموعة من المدارس داخل المحافظة منها مدرسة الشهيد محمد حمدى بكير الابتدائية (الفيروز سابقًا) حيث تفقد الفصول بالمدرسة وتابع نسبة حضور الطلاب فى اليوم الأول مشيرًا إلى أنها وصلت لأكثر من 90% حضور لطلاب المدارس موجهًا إلى أهمية الالتزام بالإشراف اليومى داخل المدرسة حرصًا على سلامة الطلاب.


التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

انضباط الدراسة

اخبار التعليم

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