"ما قدرتش أنام إلا لمًا أشوفه"..هكذا استقبلت سيدة مريضة السيسى فى نيويورك

رسالة نيويورك.. أسماء مصطفى

"أنا تعبانة وقاعدة على كرسى ومقدرتش أنام إلا لما أشوف السيسى وأسلم عليه"، بهذه الكلمات رحبت سيدة مصرية، بقدوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمقر إقامته بنيويورك.

ودعت السيدة للرئيس، قائلة "ربنا ينصره ويحميه ويبعد عنه ولاد الحرام يا رب العالمين"، فيما قاطعتها سيدة مصرية أخرى، مواصلة الدعاء للسيسى، قائلة، "ربنا يسدد خطاه وأنا بحبه قوى، وربنا يحميه ومش عايزه منه أى حاجة".

يذكر أن الجالية فى أمريكا، لاستقبال الرئيس السيسى ودعم وتأكيد تأييدهم لرئيس للجمهورية لدى وصوله لمحل إقامته بنيويورك تمهيدا للمشاركة فى الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.