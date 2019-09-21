قوات الأمن الكاميرونية تتصدى لهجمات انفصاليين مسلحين

وكالات

تصدت قوات الأمن الكاميرونية، لهجمات شنها انفصاليون مسلحون على مسؤولين فى الدولة، بمدينة بامندا بالمنطقة الشمالية الغربية المضطربة فى البلاد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية،أفاد مسؤول عسكرى فى تصريح له، أن المجموعة الانفصالية المسلحة حاولت التسلل إلى أحد الفنادق فى المدينة حيث يقيم كبار المسؤولين الحكوميين لكن تم صدهم من قبل القوات الأمنية المنتشرة فى المنطقة ، لافتًا إلى أن بعض الإرهابيين فروا من مكان العملية، وقد أصيبوا بجروح خطيرة.

وأشار إلى أن وزير الإدارة الإقليمية بول اتانغا نجى كان فى زيارة للمنطقة لدعوة المجموعة الانفصالية مجددًا إلى الاستسلام، لإبعادهم عن التطرف وإعادة إدماجهم فى المجتمع.

ويقاتل الانفصاليون القوات الحكومية لإقامة دولة منفصلة فى المنطقتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية بالكاميرون.