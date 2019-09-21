فيديو وصور.. انتظام الدراسة بجامعة الأزهر واستقبال الطلاب بلافتات الترحيب

كتب لؤى على

انتظمت الدراسة، اليوم السبت، بجامعة الأزهر، حيث استقبلت الجامعة الطلاب بلافتات الترحيب، كما وزعت قيادات الجامعة الهدايا العينية على الطلاب، فيما وزع الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس الجامعة، الأقلام على الطلاب.

واستقبلت شئون الطلاب بالكليات الطلبة المستجدين وأنهت أوراق ترشيحاتهم للكلية، وأكدت الجامعة أنه لا زيادة فى المصروفات الدراسية، وأن الجامعة قررت إعفاء طلاب شمال سيناء وأسر الشهداء والطلاب غير القادرين من دفع المصروفات.

وكانت قد أعلنت جامعة الأزهر عن موعد بداية الدراسة بالعام الجديد 2019-2020 ليكون اليوم السبت 21 من شهر سبتمبر، وأوضحت الجامعة أن امتحان الفصل الدراسى الأول سيكون فى الرابع من شهر يناير المقبل، أما إجازة نصف العام ستبدأ فى الخامس والعشرين من نفس الشهر.

وأشارت إلى أن بداية الفصل الدراسى الثانى سيكون فى الثامن من شهر فبراير 2020 أما امتحان الفصل الدراسى الثانى فسيكون فى التاسع من شهر مايو العام المقبل.

وذكرت أنه ستتوقف الامتحانات للفصل الدراسى الثانى بسبب إجازة عيد الفطر وتستأنف فى الثلاثين من شهر مايو، أما امتحانات التصفية ستكون فى الخامس من شهر سبتمبر فى العام الجديد.