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فيديو.. مقاتلات "التحالف" تدك تحصينات لمليشيات الحوثى بصعدة

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:38 م
فيديو.. مقاتلات "التحالف" تدك تحصينات لمليشيات الحوثى بصعدة
إيمان حنا

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استهدف طيران تحالف دعم الشرعية باليمن، بسلسلة غارات، تجمعات وتعزيزات لمليشيات الحوثى فى جبهة النقعة بمديرية الصفراء شمال محافظة صعدة، وفقا للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمينة.

وقال مصدر عسكرى، إن مقاتلات التحالف استهدفت، خلال الساعات الماضية، مواقع وتحصينات لمليشيات الحوثى الانقلابية فى شجع ومربع الحماد بمديرية الصفراء، وتستخدمها المليشيات الحوثية كنقطة للتجمع، وحشد التعزيزات، وتخزين الأسلحة، باعتبارها منطلقاً لمهاجمة قوات الجيش الوطنى بالصفراء.

وأكد المصدر أن الضربات الجوية كانت كثيفة ومركّزة، وحققت أهدافها بدقة عالية، وتمكنت من تدمير عدد من الثكنات والتحصينات الحوثية ومخابئ الأسلحة المتنوعة، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف المليشيات.

 

 


اليمن

التحالف

حرب اليمن

صعدة

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